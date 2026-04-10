Работает на воле и характере людей: Ким о прифронтовом бизнесе

Дата публикации 10 апреля 2026 17:55
Виталий Ким. Фото: Facebook/VitaliiKimODA

Сегодня экономика прифронтовых территорий держится на сверхусилиях. Люди открывают кофейни, восстанавливают цеха и запускают производства под обстрелами. Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким убежден, что нужно обеспечить ресурсы для роста экономики после войны — бизнес должен получить мощную государственную поддержку уже сейчас.

Об этом Виталий Ким рассказал в эфире Новини.LIVE.

"Условия надо создавать системно на государственном уровне. Сейчас я над этим работаю вместе с Ассоциацией прифронтовых городов и громад, и будем системно подавать идеи на правительство для того, чтобы реализовывать", — отметил он.

По словам Виталия Кима, для бизнеса, работающего в зоне повышенного риска, нужна особая экономическая модель.

"Льготы, преференции, налоги снижены, меньше софинансирования, больше плечо кредитования. То есть это перечень инструментов, которые реально использовать на прифронтовых территориях", — подчеркнул глава ОВА.

Он добавил, что благодаря совместным усилиям с АПМГ, уже удалось сдвинуть с места критически важные вопросы — от упрощенных банковских кредитов и компенсаций до повышения зарплат.

"Кредитование, снижение категории внутренней оценки межбанка, для того, чтобы кредиты могли выдаваться, компенсации на отечественное производство, страхование, зарплаты для медиков. Многое сейчас в работе", — констатировал Виталий Ким.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Виталий Ким заявил о том, что в Николаевской области есть более 120 тысяч ВПЛ. Среди них — около 20 тысяч детей и 50 тысяч пожилых людей. Большинство переселенцев самостоятельно находит жилье и обустраивается.

Также мы рассказывали о том, что в Николаевской области планируют значительно повысить уровень подготовки критической инфраструктуры. Прошлой зимой этот показатель составлял 65%, а в этом году его хотят довести до 95%.

Николаевская область Виталий Ким бизнес
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Ольга Антоновская
