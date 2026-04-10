Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Працює на волі та характері людей: Кім про прифронтовий бізнес

Працює на волі та характері людей: Кім про прифронтовий бізнес

Ua ru
Дата публікації: 10 квітня 2026 17:55
Віталій Кім. Фото: Facebook/VitaliiKimODA

Сьогодні економіка прифронтових територій тримається на надзусиллях. Люди відкривають кав'ярні, відновлюють цехи та запускають виробництва під обстрілами. Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім переконаний, що потрібно забезпечити ресурси для зростання економіки після війни — бізнес має отримати потужну державну підтримку вже зараз.

Про це Віталій Кім сказав в ефірі Новини.LIVE.

"Умови треба створювати системно на державному рівні. Зараз я над цим працюю разом з Асоціацією прифронтових міст та громад, і будемо системно подавати ідеї на уряд для того, щоб реалізовувати", — зазначив він.

За словами Віталія Кіма, для бізнесу, що працює у зоні підвищеного ризику, потрібна особлива економічна модель.

"Пільги, преференції, податки знижені, менше співфінансування, більше плече кредитування. Тобто це перелік інструментів, які реально використовувати на прифронтових територіях", — наголосив голова ОВА.

Він додав, що завдяки спільним зусиллям з АПМГ, вже вдалося зрушити з місця критично важливі питання — від спрощених банківських кредитів і компенсацій до підвищення зарплат.

"Кредитування, зниження категорії внутрішньої оцінки міжбанку, для того, щоб кредити могли видаватися, компенсації на вітчизняне виробництво, страхування, зарплати для медиків. Багато чого зараз в роботі", — констатував Віталій Кім.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Віталій Кім заявив про те, що у Миколаївській області є понад 120 тисяч ВПО. Серед них — близько 20 тисяч дітей та 50 тисяч людей похилого віку. Більшість переселенців самостійно знаходить житло та облаштовується. 

Також ми розповідали про те, що у Миколаївській області планують значно підвищити рівень підготовки критичної інфраструктури. Минулої зими цей показник становив 65%, а цьогоріч його хочуть довести до 95%.

Миколаївська область Віталій Кім бізнес
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації