Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Путин сделал заявление об энергетической блокаде Украины

Путин сделал заявление об энергетической блокаде Украины

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 16:16
Путин попросил Словакию перекрыть газ и электроэнергию Украине
Российский диктатор Путин. Фото: Reuters

Российский диктатор Владимир Путин призвал страны Восточной Европы прекратить реверсные поставки газа и электроэнергии в Украину: якобы, чтобы остановить украинские удары по российской нефтяной инфраструктуре.

Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине, на полях саммита ШОС, во вторник, 2 августа, передают росСМИ.

Реклама
Читайте также:

Путин с Фицо обсудили Украину

Словацкий премьер пообещал "очень жестко" отреагировать на атаки украинских беспилотников на российскую нефтяную инфраструктуру. Фицо заявил, что в пятницу на встрече с президентом Украины "очень серьезно" поднимет этот вопрос, поскольку, по его словам, "невозможно, чтобы осуществлялись такие атаки на очень важную инфраструктуру".

Путин в свою очередь подчеркнул, что РФ против вступления Украины в НАТО.

"Что касается членства Украины в ЕС  мы никогда против этого не возражали. Что касается НАТО  это другой вопрос... Наша позиция здесь известна, мы считаем это для себя неприемлемым", — заявил он.

Фицо заявил Путину, что тоже категорически против членства Украины в НАТО.

Диктатор добавил, что Москва "долго терпела, когда украинцы били по российской энергоинфраструктуре, а потом начала серьезно отвечать". Он предложил закрыть для Украины поставки газа по реверсу и электроэнергии из Европы, чтобы Киев перестал бить по энергетической инфраструктуре, ведущей на Запад.

"Украинская сторона пытается нанести вред нам, но наносит вред и нашим партнерам. Украина получает значительный объем энергоресурсов через своих соседей в Восточной Европе. Закройте им поставки газа по реверсу, закройте им поставки электроэнергии, и они сразу поймут, что есть какие-то границы их поведения в области нарушения чужих интересов", — заявил Путин.

Напомним, также во время встречи Фицо сравнил ЕС с "лягушкой на дне колодца, которая ничего не видит".

А также премьер Словакии намекнул на удары по украинской энергетике.

владимир путин НАТО электроэнергия Украина Роберт Фицо
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации