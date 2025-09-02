Путин попросил Словакию перекрыть газ и электроэнергию Украине

Российский диктатор Путин. Фото: Reuters

Российский диктатор Владимир Путин призвал страны Восточной Европы прекратить реверсные поставки газа и электроэнергии в Украину: якобы, чтобы остановить украинские удары по российской нефтяной инфраструктуре.

Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине, на полях саммита ШОС, во вторник, 2 августа, передают росСМИ.

Реклама

Читайте также:

Путин с Фицо обсудили Украину

Словацкий премьер пообещал "очень жестко" отреагировать на атаки украинских беспилотников на российскую нефтяную инфраструктуру. Фицо заявил, что в пятницу на встрече с президентом Украины "очень серьезно" поднимет этот вопрос, поскольку, по его словам, "невозможно, чтобы осуществлялись такие атаки на очень важную инфраструктуру".

Путин в свою очередь подчеркнул, что РФ против вступления Украины в НАТО.

"Что касается членства Украины в ЕС — мы никогда против этого не возражали. Что касается НАТО — это другой вопрос... Наша позиция здесь известна, мы считаем это для себя неприемлемым", — заявил он.

Фицо заявил Путину, что тоже категорически против членства Украины в НАТО.

Диктатор добавил, что Москва "долго терпела, когда украинцы били по российской энергоинфраструктуре, а потом начала серьезно отвечать". Он предложил закрыть для Украины поставки газа по реверсу и электроэнергии из Европы, чтобы Киев перестал бить по энергетической инфраструктуре, ведущей на Запад.

"Украинская сторона пытается нанести вред нам, но наносит вред и нашим партнерам. Украина получает значительный объем энергоресурсов через своих соседей в Восточной Европе. Закройте им поставки газа по реверсу, закройте им поставки электроэнергии, и они сразу поймут, что есть какие-то границы их поведения в области нарушения чужих интересов", — заявил Путин.

Напомним, также во время встречи Фицо сравнил ЕС с "лягушкой на дне колодца, которая ничего не видит".

А также премьер Словакии намекнул на удары по украинской энергетике.