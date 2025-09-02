Путін попросив Словаччину перекрити газ та електроенергію Україні

Російський диктатор Путін. Фото: Reuters

Російський диктатор Володимир Путін закликав країни Східної Європи припинити реверсні поставки газу та електроенергії до України — нібито, щоб зупинити українські удари по російській нафтовій інфраструктурі.

Про це він заявив під час зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Пекіні, на полях саміту ШОС, у вівторок, 2 серпня, передають росЗМІ.

Реклама

Читайте також:

Путін із Фіцо обговорили Україну

Словацький прем'єр пообіцяв "дуже жорстко" відреагувати на атаки українських безпілотників на російську нафтову інфраструктуру. Фіцо заявив, що в п'ятницю на зустрічі з президентом України "дуже серйозно" порушить це питання, оскільки, за його словами, "неможливо, щоб здійснювалися такі атаки на дуже важливу інфраструктуру".

Путін у свою чергу наголосив, що РФ проти вступу України в НАТО.

"Що стосується членства України в ЄС — ми ніколи проти цього не заперечували. Що стосується НАТО — це інше питання… Наша позиція тут відома, ми вважаємо це для себе неприйнятним", — заявив він.

Фіцо заявив Путіну, що теж категорично проти членства України в НАТО.

Диктатор додав, що Москва "довго терпіла, коли українці били по російській енергоінфраструктурі, а потім почала серйозно відповідати". Він запропонував закрити для Україні постачання газу по реверсу та електроенергії з Європи, щоб Київ перестав бити по енергетичній інфраструктурі, що веде на Захід.

"Українська сторона намагається завдати шкоди нам, але завдає шкоди і нашим партнерам. Україна отримує значний обсяг енергоресурсів через своїх сусідів у Східній Європі. Закрийте їм постачання газу по реверсу, закрийте їм постачання електроенергії, і вони відразу зрозуміють, що є якісь межі їхньої поведінки в області порушення чужих інтересів", — заявив Путін.

Нагадаємо, також під час зустрічі Фіцо порівняв ЄС із "жабою на дні колодязя, яка нічого не бачить".

А також прем’єр Словаччини натякнув на удари по українській енергетиці.