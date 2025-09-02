Відео
Головна Новини дня Фіцо під час зустрічі з Путіним порівняв ЄС з жабою — відео

Фіцо під час зустрічі з Путіним порівняв ЄС з жабою — відео

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 14:30
Зустріч Путіна та Фіцо - що сказали про ЄС
Роберт Фіцо та Володимир Путін. Фото: кадр із відео

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо порівняв ЄС із "жабою на дні колодязя, яка нічого не бачить". А також заявив, що Євросоюз неспроможний реагувати на події у світі.

Про це він заявив під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним в Пекіні, на полях саміту ШОС, у вівторок, 2 серпня.

Читайте також:

Прем’єр Словаччини розкритикував ЄС

Фіцо розповів, що нібито жорстко реагує на українські удари по нафтопроводу "Дружба", який постачає російську сировину до Словаччини, і має намір підняти це питання на зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським. 

Крім того, прем’єр Словаччини розкритикував політику ЄС щодо Росії.

"ЄС схожа на жабу, що сидить на дні колодязя, яка не бачить, що знаходиться нагорі, але світ зовсім інший", — заявив він.

Зустріч Фіцо із Зеленським

Також Фіцо розповів, що спершу він проведе двосторонні зустрічі з Путіним і главою КНР Сі Цзіньпіном під час свого візиту до Китаю. 

А після повернення з Пекіна в четвер ввечері поїде на схід Словаччини, щоб у п’ятницю, 5 вересня, провести двосторонню зустріч із Зеленським.

Нагадаємо, Путін під час зустрічі із Фіцо натякнув на удари по українській енергетиці.

Також ми писали, що Словаччина знову почала видавати туристичні візи росіянам.

Європейський союз володимир путін Словаччина Росія Роберт Фіцо
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
