Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Фицо во время встречи с Путиным сравнил ЕС с лягушкой — видео

Фицо во время встречи с Путиным сравнил ЕС с лягушкой — видео

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 14:30
Встреча Путина и Фицо - что сказали о ЕС
Роберт Фицо и Владимир Путин. Фото: кадр из видео

Премьер Словакии Роберт Фицо сравнил ЕС с "лягушкой на дне колодца, которая ничего не видит". А также заявил, что Евросоюз не в состоянии реагировать на события в мире.

Об этом он заявил во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Пекине, на полях саммита ШОС, во вторник, 2 августа.

Реклама
Читайте также:

Премьер Словакии раскритиковал ЕС

Фицо рассказал, что якобы жестко реагирует на украинские удары по нефтепроводу "Дружба", который поставляет российское сырье в Словакию, и намерен поднять этот вопрос на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, премьер Словакии раскритиковал политику ЕС в отношении России.

"ЕС похожа на лягушку, сидящую на дне колодца, которая не видит, что находится наверху, но мир совсем другой", — заявил он.

Встреча Фицо с Зеленским

Также Фицо рассказал, что сперва он проведет двусторонние встречи с Путиным и главой КНР Си Цзиньпином во время своего визита в Китай.

А после возвращения из Пекина в четверг вечером поедет на восток Словакии, чтобы в пятницу, 5 сентября, провести двустороннюю встречу с Зеленским.

Напомним, Путин во время встречи с Фицо намекнул на удары по украинской энергетике.

Также мы писали, что Словакия снова начала выдавать туристические визы россиянам.

Европейский союз владимир путин Словакия Россия Роберт Фицо
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации