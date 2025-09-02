Встреча Путина и Фицо - что сказали о ЕС

Роберт Фицо и Владимир Путин. Фото: кадр из видео

Премьер Словакии Роберт Фицо сравнил ЕС с "лягушкой на дне колодца, которая ничего не видит". А также заявил, что Евросоюз не в состоянии реагировать на события в мире.

Об этом он заявил во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Пекине, на полях саммита ШОС, во вторник, 2 августа.

Премьер Словакии раскритиковал ЕС

Фицо рассказал, что якобы жестко реагирует на украинские удары по нефтепроводу "Дружба", который поставляет российское сырье в Словакию, и намерен поднять этот вопрос на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, премьер Словакии раскритиковал политику ЕС в отношении России.

"ЕС похожа на лягушку, сидящую на дне колодца, которая не видит, что находится наверху, но мир совсем другой", — заявил он.

Встреча Фицо с Зеленским

Также Фицо рассказал, что сперва он проведет двусторонние встречи с Путиным и главой КНР Си Цзиньпином во время своего визита в Китай.

А после возвращения из Пекина в четверг вечером поедет на восток Словакии, чтобы в пятницу, 5 сентября, провести двустороннюю встречу с Зеленским.

Напомним, Путин во время встречи с Фицо намекнул на удары по украинской энергетике.

