Путин будет затягивать решение о временном прекращении огня в Украине

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Sputnik/Artyom Geodakyan/Pool via REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, будет затягивать решение о временном прекращении огня в Украине. Он хочет, чтобы его условия были выполнены заранее.

Об этом сообщает Bloomberg в среду, 12 марта.

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Ответ РФ на временное прекращение огня

По словам источника, знакомого с ходом мыслей Кремля, Путин хочет убедиться, что его требования будут учтены, прежде чем согласиться на временное прекращение огня. Для этого он будет пытаться затянуть время.

Российские чиновники не проводили переговоров с американскими коллегами по конкретному соглашению, на которое украинская делегация согласилась в Джидде. Кремль считает такие рамки неприемлемыми.

"Соглашение между официальными лицами США и Украины создает дилемму для Путина, который пока избежал такой же кампании высокого давления, которую Белый дом развернул против Президента Украины Владимира Зеленского. Однако контуры соглашения, достигнутого в Джидде, не делают того, что, как ранее заявляла Россия, ей нужно для прекращения боевых действий, а именно — не определяют параметры более долгосрочного урегулирования войны", — говорится в материале.

Одно из лиц, близких к Кремлю, заявило, что Россия может требовать прекращения поставок оружия в Украину как условие для достижения прекращения огня.

По информации старшего научного сотрудника Центра Карнеги Россия-Евразия Татьяны Становой, Путин не скажет жесткого "да" или "нет".

"Даже в фантастической ситуации, когда Путин сделает какие-то жесты в сторону перемирия, оно все равно будет временным и с очень жесткими условиями", — отметила она.

Что ранее заявляли в России

Российский диктатор неоднократно отвергал попытку Трампа быстро прекратить войну.

"Нам не нужно перемирие — нам нужен мир: долгосрочный, прочный, с гарантиями для Российской Федерации и ее граждан", — говорил Путин во время пресс-конференции в декабре 2024 года.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна согласилась на временное прекращение огня. Он назвал причины такого решения.

Также Трамп выразил надежду, что Россия подпишет соглашение о прекращении огня, одновременно отметив, что США готовы принять меры, которые могут нанести серьезный ущерб РФ.