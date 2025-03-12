Путін затягуватиме рішення про тимчасове припинення вогню в Україні

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Artyom Geodakyan/Pool via REUTERS

Російський диктатор Володимир Путін, ймовірне, буде затягувати рішення про тимчасове припинення вогню в Україні. Він хоче, аби його умови були виконані заздалегідь.

Про це повідомляє Bloomberg у середу, 12 березня.

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Відповідь РФ на тимчасове припинення вогню

За словами джерела, знайомого з ходом думок Кремля, Путін хоче переконатися, що його вимоги будуть враховані, перш ніж погодитися на тимчасове припинення вогню. Для цього він буде намагатися затягнути час.

Російські чиновники не проводили переговорів з американськими колегами щодо конкретної угоди, на яку українська делегація погодилася у Джидді. Кремль вважає такі рамки неприйнятними.

"Угода між офіційними особами США та України створює дилему для Путіна, який поки що уникнув такої ж кампанії високого тиску, яку Білий дім розгорнув проти Президента України Володимира Зеленського. Проте, контури угоди, досягнутої в Джидді, не роблять того, що, як раніше заявляла Росія, їй потрібно для припинення бойових дій, а саме — не визначають параметри більш довгострокового врегулювання війни", — йдеться у матеріалі.

Один із осіб, близьких до Кремля, заявив, що Росія може вимагати припинення поставок зброї в Україну як умову для досягнення припинення вогню.

За інформацією старшого наукового співробітника Центру Карнегі Росія-Євразія Тетяни Станової, Путін не скаже жорсткого "так" або "ні".

"Навіть у фантастичній ситуації, коли Путін зробить якісь жести в бік перемир'я, воно все одно буде тимчасовим і з дуже жорсткими умовами", — зауважила вона.

Що раніше заявляли в Росії

Російський диктатор неодноразово відкидав спробу Трампа швидко припинити війну.

"Нам не потрібне перемир'я — нам потрібен мир: довгостроковий, міцний, з гарантіями для Російської Федерації та її громадян", — говорив Путін під час пресконференції у грудні 2024 року.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна погодилася на тимчасове припинення вогню. Він назвав причини такого рішення.

Також Трамп висловив сподівання, що Росія підпише угоду про припинення вогню, одночасно зазначивши, що США готові вжити заходів, які можуть завдати серйозної шкоди РФ.