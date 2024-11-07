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Путин поздравил Трампа с победой и заявил о возможности диалога

7 ноября 2024 23:20
Галина Шподарева - редактор
Путин заявил, что готов к диалогу с Дональдом Трампом
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters
Галина Шподарева - редактор

Российский диктатор Владимир Путин "заочно" поздравил победителя президентской гонки в США Дональда Трампа. Также Путин заявил, что "готов к контактам".

Об этом Владимир Путин заявил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай", сообщили росСМИ в четверг, 7 ноября.

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Владимир Путин на Валдае поздравил Дональда Трампа с победой на выборах и заявил, что готов к контактам с ним. При этом первым звонить по телефону будущему президенту США российский диктатор не хочет. Мол, западные лидеры перестали с ним общаться.

"Не хотят и не надо. Ничего, мы живы, здоровы, развиваемся, идем вперед", — сказал Путин.

Также Путин добавил, что не имеет ничего против возобновления контактов с Трампом, а публичные заявления нового президента США о стремлении к возобновлению отношений с РФ и завершению украинского конфликта "заслуживают внимания".

Напомним, как заявил Владимир Зеленский, Россия продолжает финансировать войну за счет доходов от нефти и обходить международные санкции, закупая компоненты для вооружения по всему миру.

Ранее Новини.LIVE писали, что Владимир Путин может провести разговор с президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

политики Дональд Трамп владимир путин США Россия президент

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