Путін заявив, що готовій до діалогу з Дональдом Трампом

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters

Російський диктатор Володимир Путін "заочно" привітав переможця президентських перегонів у США Дональда Трампа. Також Путін заявив, що "готовий до контактів".

Про це Володимир Путін заявив на пленарній сесії Міжнародного дискусійного клубу "Валдай", повідомили росЗМІ у четвер, 7 листопада.

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Володимир Путін на "Валдаї" привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах та заявив, що готовий до контактів із ним. При цьому першим телефонувати майбутньому президенту США російський диктатор не хоче. Мовляв,

західні лідери перестали з ним спілкуватися.

"Не хочуть і не треба. Нічого, ми живі, здорові, розвиваємося, йдемо вперед", — сказав Путін.

Також Путін додав, що не має нічого проти відновлення контактів із Трампом, а публічні заяви нового президента США про прагнення до відновлення відносин із РФ і завершення українського конфлікту "заслуговують на увагу".

Нагадаємо, як заявив Володимир Зеленський, Росія продовжує фінансувати війну коштом доходів від нафти та оминати міжнародні санкції, закуповуючи компоненти для озброєння по всьому світу.

Раніше Новини.LIVE писали, що Володимир Путін може провести розмову з президентом США Дональдом Трампом до його інавгурації. Про це повідомив прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков.