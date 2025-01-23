Путин провел срочный международный звонок — детали

Владимир Путин. Фото: росСМИ

Российский диктатор Путин прервал правительственное совещание из-за срочного звонка. Он объяснил, что это был "международный разговор".

Об этом Владимир Путин заявил во время совещания в четверг, 23 января.

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Как отметил президент РФ, у него возникла срочная необходимость провести "международный телефонный разговор". Это произошло посреди правительственного совещания. Вместе с тем, Путин не стал уточнять, кто именно ему позвонил.

Добавим, что новый Президент США Дональда Трамп обещал позвонить Владимиру Путину "в ближайшее время" после инаугурации. Пока неизвестно, говорили ли уже лидеры двух стран. В Кремле позже сообщили, что Путину звонил президент Гвинеи-Бисау.

Напомним, польский министр Радослав Сикорский заявил, что Путин изменился с того момента, как Трамп был на посту президента впервые. Он посоветовал новой администрации США принять это во внимание.

В ходе форума в Давосе Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты имеют целью завершить войну в Украине. Сейчас над этим активно работают, а решение будет вскоре.