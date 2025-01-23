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Путін покинув нараду через нагальний міжнародний дзвінок — деталі

23 січня 2025 19:19
Ольга Антоновська - редактор
Путін провів терміновий міжнародний дзвінок — деталі
Володимир Путін. Фото: росЗМІ
Ольга Антоновська - редактор

Російський диктатор Путін перервав урядову нараду через терміновий дзвінок. Він пояснив, що це була "міжнародна розмова".

Про це Володимир Путін заявив під час наради в четвер, 23 січня.

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Як зазначив президент РФ, у нього виникла термінова необхідність провести "міжнародну телефону розмову". Це сталося посеред урядової наради. Разом з тим, Путін не став уточнювати, хто саме йому зателефонував.

Додамо, що новий президент США Дональда Трамп обіцяв подзвонити Володимиру Путіну "у найближчий час" після інавгурації. Наразі невідомо, чи говорили вже лідери двох країн. У Кремлі пізніше повідомили, що до Путіна телефонував президент Гвінеї-Бісау.

Нагадаємо, польський міністр Радослав Сікорський заявив, що Путін змінився з того моменту, як Трамп був на посаді президента вперше. Він порадив новій адміністрації США взяти це до уваги.

Під час форуму в Давосі Дональд Трамп повідомив, що Сполучені Штати мають на меті завершити війну в Україні. Наразі над цим активно працюють, а рішення буде незабаром.

володимир путін Дональд Трамп дзвінки війна в Україні війна

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