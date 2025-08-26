Видео
Главная Новости дня Путин подыграл Израилю — теперь Иран считает Россию "неполезной"

Путин подыграл Израилю — теперь Иран считает Россию "неполезной"

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 02:21
Иран разъярен из-за того, что РФ делилась разведданными с Израилем — Путину нельзя доверять
Диктатор РФ Путин и дипломатические чиновники Ирана. Фото: Reuters

В Иране обвинили Россию в помощи Израилю и назвали союз с Путиным "неполезным". Выяснилось, что Москва во время ирано-израильской войны поделилась с Израилем разведданными.

Об этом, как передает Al Arabiya, заявил член Совета по определению политической целесообразности Ирана Сейед Мохаммад Садр.

Читайте также:

Что именно передала Москва Иерусалиму

В сообщениях для прессы чиновник заявил, что "эта война доказала бесполезность стратегического союза с Москвой". Речь идет о военном конфликте между Израилем и Ираном 13-24 июня 2025 года, в ходе которого авиация Израиля, в частности, сумела практически полностью подавить иранские силы ПВО и захватить контроль в небе над центральной частью страны.

Иранский чиновник заявил, что Россия активно передавала Израилю разведданные, а именно информацию о расположении иранских систем ПВО.

"Россия лишь заявила, что не одобряет нападение Израиля на Иран, но фактически помогла ему", — сказал Сейед Мохаммад Садр.

Он также привел пример сотрудничества Москвы с другими странами.

"Та же Турция является членом НАТО. Что такое НАТО? Этот альянс против России. Россия согласилась продать Турции системы ПВО С-400. Это совсем не о стратегическом партнерстве, о котором мы долго говорили", — отметил Сейед Мохаммад Садр.

При этом иранский чиновник подчеркнул, что отношения между Москвой и Тегераном должны сохраняться, но "доверять России нельзя".

Ранее сообщалось, что Ирану не нравится договоренность Азербайджана и Армении по Зангезурскому коридору. Тегеран пообещал заблокировать коридор "с Россией или без нее".

А Украина и Израиль начнут отдельный диалог по безопасности. Он будет посвящен противодействию иранской угрозе.

россия Иран Израиль разведка війна
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
