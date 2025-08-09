Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Іран погрожує заблокувати підтримуваний США Кавказький коридор

Іран погрожує заблокувати підтримуваний США Кавказький коридор

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 18:13
Іран проти Зангезурського коридору між Вірменією та Азербайджаном
Алі Акбар Велаяті, радник лідера Ірану. Фото: ІРНА

Іран рішуче виступає проти створення Зангезурського коридору між Вірменією та Азербайджаном, який підтримують США. Радник Верховного лідера Ірану Алі Акбар Велаяті заявив, що цей проєкт становить загрозу безпеці регіону та може стати "цвинтарем для найманців Трампа". Тегеран пообіцяв заблокувати коридор "з Росією чи без неї" та засудив спроби роззброїти союзні сили на Близькому Сході.

Про це повідомляє Kurdistan24.

Реклама
Читайте також:

Іран назвав Зангезурський коридор політичною змовою

Алі Акбар Велаяті заявив, що Тегеран заблокує підтримуваний США кавказький коридор з Росією чи без неї, і що цей прохід стане "кладовищем для найманців Трампа". Він також пообіцяв протистояти роззброєнню "Хезболли" в Лівані та "Хашд аш-Шаабі" в Іраку. 

Алі Акбар Велаяті, радник Верховного лідера з міжнародних справ, безпосередньо відреагував на нещодавню угоду за участю Дональда Трампа, глави адміністрації США, яка включає створення транзитного маршруту, який іноді називають Зангезурським коридором. Повідомляється, що пропозиція включає угоду про оренду на 99 років.

"Чи вважає Трамп Південний Кавказ безхазяйним регіоном, який він може здати в оренду? Кавказ — одна з найчутливіших географічних точок у світі, і цей прохід не стане коридором, що належить Трампу, а цвинтарем для найманців Трампа", — заявив Велаяті.

Велаяті охарактеризував ідею оренди коридору як "наївне твердження". Велаяті детальніше пояснив причини послідовної та рішучої опозиції Ірану до створення коридору, наголосивши, що він фундаментально змінює геополітичний ландшафт регіону, зміщує встановлені кордони та спеціально розроблений для того, щоб призвести до розділу Вірменії. Він вказав на минулі дії Ірану як доказ його серйозності в цьому питанні.

Він провів паралель, щоб підкреслити абсурдність заяви зі своєї точки зору, заявивши: "Ця заява Трампа про оренду коридору на цьому боці світу — це як хтось звідси, хто орендує Панамський канал для себе! Це неможлива заява, і її не буде. Трамп вважає себе агентством нерухомості та хоче орендувати територію чи регіон!"

Велаяті також стверджував, що план зустрів рішучий опір з боку вірменського народу, заявивши, що жодна країна не погодиться на поділ своєї землі, "навіть якщо їхній уряд, на жаль, займатиме нестабільні позиції". Велаяті зазначив, що прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян під час попереднього візиту до Ірану наголосив на своїй згоді з опором Ірану щодо коридору. Радник Верховного лідера наголосив, що реалізація цієї "змови" ставить під загрозу безпеку Південного Кавказу та обмежить комунікаційні шляхи Ірану на півночі та північному заході.

Нагадаємо, що Україна та Ізраїль домовилися започаткувати окремий безпековий діалог, спрямований на протидію іранській загрозі. Про це було узгоджено під час зустрічі міністра закордонних справ України Андрія Сибіги з головою МЗС Ізраїлю Гідеоном Сааром у Києві в середу, 22 липня.

Раніше ми також інформували, що прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, коментуючи ситуацію, наголосив на небезпеці з боку Ірану, заявивши, що ця країна, на відміну від інших, готова до застосування ядерної зброї.

США Іран Азербайджан Вірменія Дональд Трамп Росія
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації