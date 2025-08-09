Іран проти Зангезурського коридору між Вірменією та Азербайджаном

Алі Акбар Велаяті, радник лідера Ірану. Фото: ІРНА

Іран рішуче виступає проти створення Зангезурського коридору між Вірменією та Азербайджаном, який підтримують США. Радник Верховного лідера Ірану Алі Акбар Велаяті заявив, що цей проєкт становить загрозу безпеці регіону та може стати "цвинтарем для найманців Трампа". Тегеран пообіцяв заблокувати коридор "з Росією чи без неї" та засудив спроби роззброїти союзні сили на Близькому Сході.

Про це повідомляє Kurdistan24.

Іран назвав Зангезурський коридор політичною змовою

Алі Акбар Велаяті заявив, що Тегеран заблокує підтримуваний США кавказький коридор з Росією чи без неї, і що цей прохід стане "кладовищем для найманців Трампа". Він також пообіцяв протистояти роззброєнню "Хезболли" в Лівані та "Хашд аш-Шаабі" в Іраку.

Алі Акбар Велаяті, радник Верховного лідера з міжнародних справ, безпосередньо відреагував на нещодавню угоду за участю Дональда Трампа, глави адміністрації США, яка включає створення транзитного маршруту, який іноді називають Зангезурським коридором. Повідомляється, що пропозиція включає угоду про оренду на 99 років.

"Чи вважає Трамп Південний Кавказ безхазяйним регіоном, який він може здати в оренду? Кавказ — одна з найчутливіших географічних точок у світі, і цей прохід не стане коридором, що належить Трампу, а цвинтарем для найманців Трампа", — заявив Велаяті.

Велаяті охарактеризував ідею оренди коридору як "наївне твердження". Велаяті детальніше пояснив причини послідовної та рішучої опозиції Ірану до створення коридору, наголосивши, що він фундаментально змінює геополітичний ландшафт регіону, зміщує встановлені кордони та спеціально розроблений для того, щоб призвести до розділу Вірменії. Він вказав на минулі дії Ірану як доказ його серйозності в цьому питанні.

Він провів паралель, щоб підкреслити абсурдність заяви зі своєї точки зору, заявивши: "Ця заява Трампа про оренду коридору на цьому боці світу — це як хтось звідси, хто орендує Панамський канал для себе! Це неможлива заява, і її не буде. Трамп вважає себе агентством нерухомості та хоче орендувати територію чи регіон!"

Велаяті також стверджував, що план зустрів рішучий опір з боку вірменського народу, заявивши, що жодна країна не погодиться на поділ своєї землі, "навіть якщо їхній уряд, на жаль, займатиме нестабільні позиції". Велаяті зазначив, що прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян під час попереднього візиту до Ірану наголосив на своїй згоді з опором Ірану щодо коридору. Радник Верховного лідера наголосив, що реалізація цієї "змови" ставить під загрозу безпеку Південного Кавказу та обмежить комунікаційні шляхи Ірану на півночі та північному заході.

