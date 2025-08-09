Иран против Зангезурского коридора между Арменией и Азербайджаном

Али Акбар Велаяти, советник лидера Ирана. Фото: ИРНА

Иран решительно выступает против создания Зангезурского коридора между Арменией и Азербайджаном, который поддерживают США. Советник Верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что этот проект представляет угрозу безопасности региона и может стать "кладбищем для наемников Трампа". Тегеран пообещал заблокировать коридор "с Россией или без нее" и осудил попытки разоружить союзные силы на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Kurdistan24.

Али Акбар Велаяти, главный советник Верховного лидера Ирана, заявил, что Тегеран заблокирует поддерживаемый США кавказский коридор с Россией или без нее, и что этот проход станет "кладбищем для наемников Трампа". Он также пообещал противостоять разоружению "Хезболлы" в Ливане и "Хашд аш-Шааби" в Ираке.

Али Акбар Велаяти, советник Верховного лидера по международным делам, непосредственно отреагировал на недавнее соглашение с участием Дональда Трампа, главы администрации США, которое включает создание транзитного маршрута, который иногда называют Зангезурским коридором. Сообщается, что предложение включает соглашение об аренде на 99 лет.

"Считает ли Трамп Южный Кавказ бесхозным регионом, который он может сдать в аренду? Кавказ - одна из самых чувствительных географических точек в мире, и этот проход не станет коридором, принадлежащим Трампу, а кладбищем для наемников Трампа", — заявил Велаяти.

Велаяти охарактеризовал идею аренды коридора как "наивное утверждение". Велаяти подробно объяснил причины последовательной и решительной оппозиции Ирана к созданию коридора, подчеркнув, что он фундаментально меняет геополитический ландшафт региона, смещает установленные границы и специально разработан для того, чтобы привести к разделу Армении. Он указал на прошлые действия Ирана как доказательство его серьёзности в этом вопросе.

Он провёл параллель, чтобы подчеркнуть абсурдность заявления со своей точки зрения, заявив: "Это заявление Трампа об аренде коридора на этой стороне мира — это как кто-то отсюда, кто арендует Панамский канал для себя! Это невозможное заявление, и его не будет. Трамп считает себя агентством недвижимости и хочет арендовать территорию или регион!"

Велаяти также утверждал, что план встретил решительное сопротивление со стороны армянского народа, заявив, что ни одна страна не согласится на раздел своей земли, "даже если их правительство, к сожалению, будет занимать нестабильные позиции". Велаяти отметил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян во время предыдущего визита в Иран отметил свое согласие с сопротивлением Ирана по коридору. Советник Верховного лидера отметил, что реализация этого "сговора" ставит под угрозу безопасность Южного Кавказа и ограничит коммуникационные пути Ирана на севере и северо-западе.

Напомним, что Украина и Израиль договорились начать отдельный диалог по безопасности, направленный на противодействие иранской угрозе. Об этом было согласовано во время встречи министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги с главой МИД Израиля Гидеоном Сааром в Киеве в среду, 22 июля.

Ранее мы также информировали, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, комментируя ситуацию, отметил опасность со стороны Ирана, заявив, что эта страна, в отличие от других, готова к применению ядерного оружия.