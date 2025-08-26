Іран розлючений через те, що РФ ділилась розвідданими з Ізраїлем — Путіну не можна довіряти

Диктатор РФ Путін та дипломатичні високопосадовці Ірану. Фото: Reuters

В Ірані звинуватили Росію у допомозі Ізраїлю і назвали союз із Путіним "некорисним". З'ясувалось, що Москва під час ірано-ізраїльської війни поділилася з Ізраїлем розвідданими.

Про це, як передає Al Arabiya, заявив член Ради з визначення політичної доцільності Ірану Сейєд Мохаммад Садр.

Що саме передала Москва Єрусалиму

У повідомленнях для преси чиновник заявив, що "ця війна довела марність стратегічного союзу з Москвою". Йдеться про військовий конфлікт між Ізраїлем та Іраном 13–24 червня 2025 року, в ході якого авіація Ізраїлю, зокрема, зуміла практично повністю придушити іранські сили ППО і захопити контроль у небі над центральною частиною країни.

Іранський чиновник заявив, що Росія активно передавала Ізраїлю розвіддані, а саме інформацію про розташування іранських систем ППО.

"Росія лише заявила, що не схвалює напад Ізраїлю на Іран, але фактично допомогла йому", — сказав Сейєд Мохаммад Садр.

Він також навів приклад співпраці Москви з іншими країнами.

"Та сама Туреччина є членом НАТО. Що таке НАТО? Цей альянс проти Росії. Росія погодилася продати Туреччині системи ППО С-400. Це зовсім не про стратегічне партнерство, про яке ми довго говорили", — зазначив Сейєд Мохаммад Садр.

При цьому іранський високопосадовець наголосив, що відносини між Москвою та Тегераном мають зберігатися, але "довіряти Росії не можна".

