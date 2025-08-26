Відео
Головна Новини дня Путін підіграв Ізраїлю — тепер Іран вважає Росію "некорисною"

Путін підіграв Ізраїлю — тепер Іран вважає Росію "некорисною"

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 02:21
Іран розлючений через те, що РФ ділилась розвідданими з Ізраїлем — Путіну не можна довіряти
Диктатор РФ Путін та дипломатичні високопосадовці Ірану. Фото: Reuters

В Ірані звинуватили Росію у допомозі Ізраїлю і назвали союз із Путіним "некорисним". З'ясувалось, що Москва під час ірано-ізраїльської війни поділилася з Ізраїлем розвідданими.

Про це, як передає Al Arabiya, заявив член Ради з визначення політичної доцільності Ірану Сейєд Мохаммад Садр.

Читайте також:

Що саме передала Москва Єрусалиму

У повідомленнях для преси чиновник заявив, що "ця війна довела марність стратегічного союзу з Москвою". Йдеться про військовий конфлікт між Ізраїлем та Іраном 13–24 червня 2025 року, в ході якого авіація Ізраїлю, зокрема, зуміла практично повністю придушити іранські сили ППО і захопити контроль у небі над центральною частиною країни.

Іранський чиновник заявив, що Росія активно передавала Ізраїлю розвіддані, а саме інформацію про розташування іранських систем ППО.

"Росія лише заявила, що не схвалює напад Ізраїлю на Іран, але фактично допомогла йому", — сказав Сейєд Мохаммад Садр.

Він також навів приклад співпраці Москви з іншими країнами.

"Та сама Туреччина є членом НАТО. Що таке НАТО? Цей альянс проти Росії. Росія погодилася продати Туреччині системи ППО С-400. Це зовсім не про стратегічне партнерство, про яке ми довго говорили", — зазначив Сейєд Мохаммад Садр.

При цьому іранський високопосадовець наголосив, що відносини між Москвою та Тегераном мають зберігатися, але "довіряти Росії не можна".

Раніше повідомлялось, що Ірану не подобається домовленість Азербайджану та Вірменії щодо Зангезурського коридору. Тегеран пообіцяв заблокувати коридор "з Росією чи без неї".

А Україна та Ізраїль розпочнуть окремий безпековий діалог. Він буде присвячений протидії іранській загрозі

росія Іран Ізраїль розвідка війна
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
