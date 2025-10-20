Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Путин не хочет останавливать войну, — Зеленский

Путин не хочет останавливать войну, — Зеленский

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 02:30
обновлено: 01:55
Зеленский заявил, что Путин не хочет заканчивать войну
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Кремля Владимир Путин не хочет останавливать войну. Это доказывается тем, что РФ увеличила свои возможности для атак по Украине.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью главы государства для NBC News. 

Реклама
Читайте также:

Почему Зеленский считает, что Путин не хочет заканчивать войну

Во время интервью ведущая показала президенту график запусков российских ракет и дронов с начала президентства Дональда Трампа. В частности, количество обстрелов лишь увеличилось, в связи с чем Зеленского спросили, как он думает, почему так произошло.

В ответ глава государства отметил, что дело не в президенте США.

"Россия увеличила свои возможности - вложила деньги, получила помощь от КНДР, станки из Китая, лицензии от Ирана. Это показывает, что Путин не хочет останавливать войну. Ему нужно давление и ультиматумы. Опять же, это то, как Путин видит эту войну", — сказал Зеленский.

Напомним, во время этого же интервью Зеленский сказал, что Путин боится возможной поставки Украине американских ракет Tomahawk. Он отметил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, американский лидер не отрицал такую возможность.

Также Зеленский рассказал, что в первые месяцы полномасштабной войны ВСУ оттеснили РФ и освободили около половины временно оккупированных территорий.

Владимир Зеленский владимир путин Дональд Трамп обстрелы война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации