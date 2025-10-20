Зеленский заявил, что Путин не хочет заканчивать войну

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Кремля Владимир Путин не хочет останавливать войну. Это доказывается тем, что РФ увеличила свои возможности для атак по Украине.

Почему Зеленский считает, что Путин не хочет заканчивать войну

Во время интервью ведущая показала президенту график запусков российских ракет и дронов с начала президентства Дональда Трампа. В частности, количество обстрелов лишь увеличилось, в связи с чем Зеленского спросили, как он думает, почему так произошло.

В ответ глава государства отметил, что дело не в президенте США.

"Россия увеличила свои возможности - вложила деньги, получила помощь от КНДР, станки из Китая, лицензии от Ирана. Это показывает, что Путин не хочет останавливать войну. Ему нужно давление и ультиматумы. Опять же, это то, как Путин видит эту войну", — сказал Зеленский.

Напомним, во время этого же интервью Зеленский сказал, что Путин боится возможной поставки Украине американских ракет Tomahawk. Он отметил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, американский лидер не отрицал такую возможность.

Также Зеленский рассказал, что в первые месяцы полномасштабной войны ВСУ оттеснили РФ и освободили около половины временно оккупированных территорий.