Україна
Путін не хоче зупиняти війну, — Зеленський

Путін не хоче зупиняти війну, — Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 02:30
Оновлено: 01:55
Зеленський заявив, що Путін не хоче закінчувати війну
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що глава Кремля Володимир Путін не хоче зупиняти війну. Це доводиться тим, що РФ збільшила свої можливості для атак по Україні.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю глави держави для NBC News.

Читайте також:

Чому Зеленський вважає, що Путін не хоче закінчувати війну

Під час інтерв'ю ведуча показала президенту графік запусків російських ракет і дронів від початку президентства Дональда Трампа. Зокрема, кількість обстрілів лише збільшився, у зв'язку з чим Зеленського спитали, як він гадає, чому так сталося.

У відповідь глава держави зазначив, що справа не в президенті США.

"Росія збільшила свої можливості — вклала гроші, отримала допомогу від КНДР, верстати з Китаю, ліцензії від Ірану. Це показує, що Путін не хоче зупиняти війну. Йому потрібен тиск і ультиматуми. Знову ж, це те, як Путін бачить цю війну", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, під час цього ж інтерв'ю Зеленський сказав, що Путін боїться можливого постачання Україні американських ракет Tomahawk. Він наголосив, що під час зустрічі із президентом США Дональдом Трампом, американській лідер не заперечив таку можливість.

Також Зеленський розповів, що в перші місяці повномасштабної війни ЗСУ відтіснили РФ й звільнили близько половини тимчасово окупованих територій.

Володимир Зеленський володимир путін Дональд Трамп обстріли війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
