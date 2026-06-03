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Главная Новости дня Пулитцеровский лауреат Эпплбаум назвала важный результат войны для Украины

Пулитцеровский лауреат Эпплбаум назвала важный результат войны для Украины

Ua ru
Дата публикации 3 июня 2026 01:48
Пулитцеровский лауреат Эпплбаум назвала важный результат войны для Украины
Энн Эпплбаум перед встречей с украинским министром в Польше. Фото: Getty Images

Американская журналистка, историк и лауреат Пулитцеровской премии Энн Эпплбаум считает, что одним из главных долгосрочных последствий войны стало изменение восприятия Украины на Западе. По словам исследовательницы, на протяжении десятилетий многие дипломаты, ученые и журналисты рассматривали регион преимущественно через российскую призму.

Однако за последние годы эта ситуация существенно изменилась. Об этом она заявила во время международного форума "Архитектура безопасности", сообщают Новини.LIVE

Энн Эпплбаум отметила, что в академической среде США и Европы заметно вырос интерес к украинской истории, культуре и языку. В ряде ведущих университетов открываются новые программы и исследовательские центры, посвященные изучению Украины. По ее мнению, этот процесс уже выходит далеко за рамки научных кругов и влияет на общественное восприятие страны.

Что изменилось в отношении к Украине

"После этой войны все будет иначе. За пределами Украины есть понимание, что Украина — это настоящая страна, имеющая собственную историю, отдельную от российской. И она имеет язык, отличный от русского", — заявила Эпплбаум.

По мнению журналистки, произошедшие изменения будут иметь долгосрочные последствия для международного сообщества. Она считает, что признание украинской идентичности как самостоятельного исторического и культурного явления уже стало частью современной журналистики, академических исследований и общественной дискуссии в западных странах. Именно это, по словам историка, может стать одним из наиболее значимых результатов войны в перспективе многих лет.

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Также Новини.LIVE цитировали Кирилла Буданова, который объяснил, что заставит Москву сесть за стол переговоров с Украиной. 

Андрей Сибига война в Украине
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
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