Пулітцерівський лауреат Епплбаум назвала важливий результат війни для України

Енн Епплбаум перед зустріччю з українським міністром у Польщі. Фото: Getty Images

Американська журналістка, історикиня та лауреатка Пулітцерівської премії Енн Епплбаум вважає, що одним із головних довгострокових наслідків війни стала зміна сприйняття України на Заході. За словами дослідниці, протягом десятиліть багато дипломатів, науковців і журналістів розглядали регіон переважно через російську призму.

Однак за останні роки ця ситуація суттєво змінилася. Про це вона заявила під час міжнародного форуму "Архітектура безпеки", повідомляють Новини.LIVE.

Енн Епплбаум зазначила, що в академічному середовищі США та Європи помітно зріс інтерес до української історії, культури та мови. У низці провідних університетів відкриваються нові програми та дослідницькі центри, присвячені вивченню України. На її думку, цей процес уже виходить далеко за межі наукових кіл і впливає на суспільне сприйняття країни.

Що змінилося у ставленні до України

"Після цієї війни все буде інакше. За межами України є розуміння, що Україна - це справжня країна, яка має власну історію, окрему від російської. І вона має мову, відмінну від російської", — заявила Епплбаум.

На думку журналістки, зміни, що відбулися, матимуть довгострокові наслідки для міжнародної спільноти. Вона вважає, що визнання української ідентичності як самостійного історичного та культурного явища вже стало частиною сучасної журналістики, академічних досліджень і суспільної дискусії в західних країнах. Саме це, за словами історика, може стати одним із найбільш значущих результатів війни в перспективі багатьох років.

Читайте також:

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про заяву Дмитра Лубінця щодо неналежного стану більшості укриттів в Україні.

Також Новини.LIVE цитували Кирила Буданова, який пояснив, що змусить Москву сісти за стіл переговорів з Україною.