Украинца подозревают в акте вандализма над памятником жертвам Волынской трагедии в Польше

Польская полиция. Иллюстративное фото: МВД Польши

В Польше из-за совершения акта вандализма правоохранители задержали 17-летнего гражданина Украины. Он, по подозрению правоохранителей, нанес граффити на памятник жертвам Волынской трагедии.

Об этом проинформировал в соцсети X министр национальной обороны Польши Томаш Семоняк.

Реклама

Читайте также:

Что известно об инциденте

Акт вандализма над памятником жертв Волынской трагедии. Фото: Rafał Mekler/Facebook

На памятнике было обнаружено антипольское граффити, а именно изображение флага УПА и прославление украинских повстанцев.

Семоняк сообщил, что акт вандализма был совершен по указанию "иностранных агентов". Министр национальной обороны заявил, что эти действия способствуют разжиганию напряженности между польским и украинским народами.

Канцелярия премьер-министра Польши подтвердила задержание украинца "по обвинению в актах саботажа" и отметила, что это не первый случай вербовки российскими спецслужбами граждан Украины и Беларуси для осуществления подобных действий на территории Польши.

Напомним, из-за демонстрации флага УПА во время концерта белорусского рэпера Макса Коржа в Варшаве под депортацию могут попасть 57 украинцев и шесть белорусов. Премьер Польши Дональд Туск заявил, что им придется покинуть Польшу добровольно или принудительно.

Также сообщалось, что в Польше задержали украинку, которая присылала по почте взрывчатку. Женщина сейчас находится под стражей.