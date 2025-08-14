Українця підозрюють в акті вандалізму над пам'ятником жертвам Волинської трагедії у Польщі

Польська поліція. Ілюстративне фото: МВС Польщі

У Польщі через вчинення акту вандалізму правоохоронці затримали 17-річного громадянина України. Він, за підозрою правоохоронців, наніс графіті на пам'ятник жертвам Волинської трагедії.

Про це поінформував у соцмережі X міністр національної оборони Польщі Томаш Семоняк.

Що відомо про інцидент

Акт вандалізму над пам'ятником жертв Волинської трагедії. Фото: Rafał Mekler/Facebook

На пам'ятнику було виявлено антипольське графіті, а саме зображення прапора УПА та прославляння українських повстанців.

Семоняк повідомив, що акт вандалізму було скоєно за вказівкою "іноземних агентів". Міністр національної оборони заявив, що ці дії сприяють розпалюванню напруженості між польським та українським народами.

Канцелярія прем'єр-міністра Польщі підтвердила затримання українця "за звинуваченням в актах саботажу" та наголосила, що це не перший випадок вербування російськими спецслужбами громадян України та Білорусі для здійснення подібних дій на території Польщі.

Нагадаємо, через демонстрацію прапора УПА під час концерту білоруського репера Макса Коржа у Варшаві під депортацію можуть потрапити 57 українців та шість білорусів. Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що їм доведеться залишити Польщу добровільно або примусово.

Також повідомлялось, що в Польщі затримали українку, яка надсилала поштою вибухівку. Жінка зараз перебуває під вартою.