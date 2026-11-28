Владимир и Елена Зеленские. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official Коллаж: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская в субботу, 28 ноября, почтили память жертв Голодомора. По словам главы государства, вспоминать о трагических событиях больно, а простить их — невозможно.

Об этом украинский лидер сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Зеленские почтили память жертв Голодомора

Зеленский заявил, что не существует слов, которыми можно было бы описать трагедию боли и мучений, которые украинцы были вынуждены пережить сначала в 1921, 1922, 1923 годах, а затем в самые мрачные 1932–1933 годы Голодомора-геноцида, а также в 1946–1947 годах голода, когда казалось, что после ужасов Второй мировой войны такие преступления уже точно не будут повторяться.

Семья Зеленских чтит память жертв Голодомора. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Трагедия не делала различий между своими жертвами по возрасту или полу — от голода страдали дети, женщины и мужчины. Миллионы невинных украинцев стали жертвами целенаправленной политики тоталитарного режима, который обрек их на мученическую смерть лишь за национальную принадлежность.

Зеленский отметил, что Москва переняла эту ненависть и стремление уничтожить украинский народ, вновь положив их в основу своей политики.

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Поминание жертв Голодомора 28 ноября. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Мы снова видим то же самое российское намерение стереть Украину и украинцев с лица земли и сделать это самыми жестокими методами, которые за годы после голодоморов хладнокровно оттачивал Кремль на нашем и других народах. И повсюду на украинской земле, куда пришла Россия, теперь нет жизни. И мы снова противостоим кремлевским чудовищам, снова защищаемся от России, которая абсолютно не изменилась и несет в Украину и Европу смерть, беду, тотальную ненависть и опасность всем свободным народам", — заявил глава государства.

По его словам, в этой борьбе необходимо быть едиными. Он также напомнил, что в 16:00 украинцы зажгут свечи памяти в своих домах в Украине и за её пределами. Это станет символом почтения памяти всех невинных жертв Голодоморов.

День памяти жертв Голодомора. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленский подчеркнул, что пока мы зажигаем этот огонь, память о жертвах не угаснет.

"Пока мы это делаем, мы знаем: нас хотели уничтожить, замучить, покорить. Не смогли. От нас хотели скрыть правду и замалчивать страшные преступления навсегда. Не смогли. Нас хотели запутать, ввести в заблуждение, сделать так, чтобы мы сомневались, не помнили или простили их. Не смогли. И не смогут. Вечная память всем невинным жертвам!" — добавил он.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, 28 ноября украинцы вспоминают миллионы людей, ставших жертвами Голодомора. Массовое уничтожение людей голодом было результатом политики сталинского режима.

Кроме того, в Вашингтоне почтили память жертв Голодомора. Украинская община собралась у мемориала, а мероприятие началось с совместной молитвы.

А глава ОП Кирилл Буданов сравнил действия российских оккупантов с политикой сталинского режима. По его словам, Россия продолжает попытки уничтожить украинский народ.