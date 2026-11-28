Люди зажигают свечи возле Музея Голодомора. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 28 ноября, Украина чтит память миллионов людей, погибших во время Голодомора 1932–1933 годов. Этот искусственный голод стал следствием целенаправленной политики сталинского режима, который принудительно изымал у крестьян продовольствие, блокировал населенные пункты и не позволял людям уезжать в поисках спасения. В этом году исполняется 93-я годовщина трагедии, которую Украина официально признала геноцидом своего народа.

Новини.LIVE рассказывают, как советская власть организовала искусственный голод, изымала продовольствие, блокировала украинские села.

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Предпосылки Голодомора в Украине

Предпосылки трагедии формировались еще в конце 1920-х годов, когда советское руководство начало усиливать контроль над украинским селом. Одним из главных инструментов этой политики стала принудительная коллективизация: крестьян заставляли вступать в колхозы, передавать туда землю, скот и сельскохозяйственный инвентарь.

В то же время власти ввели жесткие планы сдачи зерна государству. Продукцию изымали по установленным Москвой нормам, часто оставляя хозяйства без достаточных запасов для собственного питания и следующей посевной кампании.

Скульптура девочки с колосками в руках "Горькая память детства". Фото: Новини.LIVE

Крестьяне сопротивлялись коллективизации и изъятию имущества. По данным Украинского института национальной памяти, в 1930 году в Украине произошло более четырех тысяч протестных выступлений, к которым присоединились более миллиона человек. Несмотря на сопротивление, к октябрю 1931 года было коллективизировано 68% крестьянских хозяйств и 72% пахотной земли. Более 352 тысяч хозяйств подверглись так называемому раскулачиванию.

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Весной 1932 года в Украине уже фиксировали массовый голод, унесший жизни нескольких сотен тысяч человек. Однако вместо пересмотра продовольственной политики Кремль усилил давление на республику и продолжил требовать выполнения нереальных планов по заготовке зерна.

Конфискация продовольствия и наказание за невыполнение планов

Летом 1932 года украинским колхозам установили завышенные нормы сдачи зерна. Невыполнение этих требований рассматривалось как саботаж, за который крестьян наказывали. В октябре в Украину прибыла специальная комиссия во главе с председателем правительства СССР Вячеславом Молотовым, которая должна была усилить хлебозаготовки.

Одним из самых жестоких инструментов репрессий стал закон от 7 августа 1932 года, известный как "закон о пяти колосках". Он предусматривал суровые наказания, вплоть до расстрела, за хищение социалистической собственности. Под его действие могли попасть даже люди, которые пытались собрать остатки зерна на уже обработанном поле, чтобы прокормить семью.

Люди собрались почтить память погибших в результате Голодомора. Фото: Новини.LIVE

Осенью того же года в украинских селах начали массово проводить обыски. Специальные бригады с участием представителей партийных органов, милиции и органов госбезопасности искали и изымали не только зерно, но и другие продукты питания, а также скот.

Для хозяйств, не выполнявших установленные планы, вводились натуральные штрафы. Это означало конфискацию не только зерна, но фактически всех запасов продовольствия. Отдельные села и районы попадали на так называемые «черные доски»: там прекращали торговлю, блокировали поставки товаров, а к местным жителям применяли дополнительные репрессии.

В декабре 1932 года в Украину направили Лазаря Кагановича и Павла Постышева, которые должны были обеспечить дальнейшее усиление хлебозаготовок. В некоторых селах изымали даже зерно, оставленное для будущей посевной.

Запрет на выезд и самый страшный период голода

В начале 1933 года положение крестьян стало критическим. Люди, потерявшие последние запасы продовольствия, пытались покинуть голодающие районы и добраться до городов или других регионов, где надеялись найти еду.

22 января 1933 года советское руководство издало директиву, запрещавшую крестьянам выезжать из Украинской ССР и Кубани в другие части Советского Союза. Железнодорожные станции и пути сообщения контролировались силовыми структурами. По данным УИНП, в течение первых полутора месяцев после введения запрета задержали почти 220 тысяч крестьян, более 186 тысяч из них принудительно вернули обратно.

Тем временем в селах продолжались обыски и изъятие продовольствия. Люди оставались без возможности самостоятельно обеспечить себя едой или выехать в поисках помощи. Чрезвычайно тяжелой была ситуация среди детей, пожилых людей и тех, кто из-за физического истощения уже не мог работать.

Наибольшее число смертей пришлось на первую половину 1933 года. По оценкам демографов, в июне того года от голода могли умереть от 800 тысяч до более миллиона человек. Во многих населенных пунктах обычная жизнь фактически прекратилась: не хватало сил обрабатывать землю, работать и ухаживать за детьми.

В то же время советская власть не прекратила изъятие зерна и не допустила полноценной международной помощи. Часть украинского урожая экспортировали за границу, в то время как население охваченных голодом территорий оставалось без продовольствия.

Сколько украинцев погибли во время Голодомора

Точное количество жертв трагедии установить невозможно. Советская власть скрывала масштабы смертности, ограничивала регистрацию причин смерти, а часть документов впоследствии изъяли или уничтожили.

По расчетам Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи НАН Украины, демографические потери населения Украины в результате Голодомора составляют около 4,5 миллиона человек. Из них примерно 3,9 миллиона — это потери из-за чрезмерной смертности, ещё 600 тысяч — нерождённые дети. Исследователи также установили, что больше всего пострадали жители сельской местности, а значительная часть погибших приходилась на детей.

Особенно тяжелыми были последствия для центральных лесостепных регионов, в частности Полтавской, Черкасской, Киевской и Кировоградской областей. В отдельных районах этих областей в течение 1933 года умерла более половины населения.

Советская власть скрывала Голодомор

После массовой гибели людей советское руководство пыталось не допустить распространения информации о том, что происходило в Украине. В документах официально не признавали голод, а массовую смертность называли "продовольственными трудностями".

Местным органам власти приказывали не указывать голод в качестве причины смерти. В 1934 году книги регистрации смертей за 1932–1933 годы изымали и передавали в специальные подразделения, где значительную часть документов уничтожили.

Несмотря на цензуру и информационную блокаду, о трагедии писали иностранные журналисты. В частности, британский корреспондент Гарет Джонс в 1933 году опубликовал материалы о голоде в Украине, а журналист Малкольм Маггеридж передавал репортажи в газету The Manchester Guardian.

Не остались в стороне и украинцы за пределами советской Украины. Митрополит Андрей Шептицкий 24 июля 1933 года обнародовал обращение "Украина в предсмертных судорогах". На следующий день во Львове 35 общественных организаций и политических партий объединились в Украинский общественный комитет спасения Украины, который координировал помощь пострадавшим и распространял информацию о преступлении.

Однако Москва отвергала предложения о международной помощи, продолжая отрицать масштабы голода.

Голодомор признали геноцидом

На протяжении десятилетий советская власть запрещала открыто говорить о Голодоморе. Лишь после распада СССР в Украине начали полноценно изучать архивные документы, собирать свидетельства очевидцев и устанавливать обстоятельства трагедии.

В 1993 году, спустя 60 лет после самых страшных событий, годовщину Голодомора впервые отметили на государственном уровне. В 1998 году указом президента был установлен День памяти жертв Голодомора, который ежегодно отмечается в четвертую субботу ноября.

28 ноября 2006 года Верховная Рада приняла закон, которым Голодомор 1932–1933 годов был признан геноцидом украинского народа. В январе 2010 года Апелляционный суд города Киева установил факт совершения геноцида Сталиным и другими представителями советского руководства.

Впоследствии к признанию Голодомора геноцидом присоединились парламенты и правительства других государств. Международное признание стало важной частью сохранения памяти о преступлении и противодействия попыткам его отрицания.

Как в Украине чтят память жертв Голодомора

Ежегодно День памяти жертв Голодомора отмечается в четвертую субботу ноября. В 2026 году эта дата приходится на 28 ноября. В 16:00 украинцев призывают присоединиться к общенациональной минуте молчания, а после наступления темноты — зажечь свечу на подоконнике в рамках всеукраинской акции "Зажги свечу".

В этот день люди посещают мемориалы и места захоронений жертв Голодомора, участвуют в памятных мероприятиях и вспоминают погибших членов своих семей. В Киеве одним из главных мест почтения памяти является Национальный музей Голодомора-геноцида.

Память о трагедии 1932–1933 годов остается важной частью украинской истории. Она напоминает о последствиях тоталитарной политики, цене утраты государственности и необходимости сохранять свидетельства о преступлениях, которые пытались скрыть от последующих поколений.

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