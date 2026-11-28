Люди запалюють свічки поблизу Музею Голодомору. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 28 листопада, Україна вшановує пам’ять мільйонів людей, які загинули під час Голодомору 1932–1933 років. Цей штучний голод став наслідком цілеспрямованої політики сталінського режиму, який примусово вилучав у селян продовольство, блокував населені пункти та не дозволяв людям виїжджати в пошуках порятунку. Цьогоріч минають 93-ті роковини трагедії, яку Україна офіційно визнала геноцидом свого народу.

Новини.LIVE розповідають, як радянська влада організувала штучний голод, вилучала продовольство, блокувала українські села.

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Передумови Голодомору в Україні

Передумови трагедії формувалися ще наприкінці 1920-х років, коли радянське керівництво почало посилювати контроль над українським селом. Одним із головних інструментів цієї політики стала примусова колективізація: селян змушували вступати до колгоспів, передавати туди землю, худобу та сільськогосподарський реманент.

Водночас влада запровадила жорсткі плани здавання зерна державі. Продукцію вилучали за встановленими Москвою нормами, часто залишаючи господарства без достатніх запасів для власного харчування та наступної посівної кампанії.

Скульптура дівчинки з колосками в руках "Гірка пам'ять дитинства". Фото: Новини.LIVE

Селяни чинили опір колективізації та вилученню майна. За даними Українського інституту національної пам’яті, у 1930 році в Україні відбулося понад чотири тисячі протестних виступів, до яких долучилися більш як мільйон людей. Попри спротив, до жовтня 1931 року колективізували 68% селянських господарств і 72% орної землі. Понад 352 тисячі господарств зазнали так званого розкуркулення.

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Навесні 1932 року в Україні вже фіксували масовий голод, який забрав життя кількох сотень тисяч людей. Однак замість перегляду продовольчої політики Кремль посилив тиск на республіку та продовжив вимагати виконання нереальних планів заготівлі зерна.

Конфіскація харчів і покарання за невиконання планів

Влітку 1932 року українським колгоспам встановили завищені норми здавання зерна. Невиконання цих вимог розглядали як саботаж, за який селян карали. У жовтні до України прибула спеціальна комісія на чолі з головою уряду СРСР В'ячеславом Молотовим, яка мала посилити хлібозаготівлі.

Одним із найжорстокіших інструментів репресій став закон від 7 серпня 1932 року, відомий як "закон про п'ять колосків". Він передбачав суворі покарання, аж до розстрілу, за розкрадання соціалістичної власності. Під його дію могли потрапити навіть люди, які намагалися зібрати залишки зерна на вже обробленому полі, щоб прогодувати родину.

Люди зібралися вшанувати пам’ять загиблих від Голодомору. Фото: Новини.LIVE

Восени того ж року в українських селах почали масово проводити обшуки. Спеціальні бригади за участю представників партійних органів, міліції та органів держбезпеки шукали й забирали не лише зерно, а й інші продукти харчування та худобу.

Для господарств, які не виконували встановлені плани, запроваджували натуральні штрафи. Це означало конфіскацію не лише зерна, а фактично всіх запасів їжі. Окремі села та райони потрапляли на так звані чорні дошки: торгівлю там припиняли, постачання товарів блокували, а до місцевих жителів застосовували додаткові репресії.

У грудні 1932 року до України направили Лазаря Кагановича та Павла Постишева, які мали забезпечити подальше посилення хлібозаготівель. У деяких селах вилучали навіть зерно, залишене для майбутньої посівної.

Заборона виїзду та найстрашніший період голоду

На початку 1933 року становище селян стало критичним. Люди, які втратили останні харчові запаси, намагалися залишити голодуючі райони та дістатися міст або інших регіонів, де сподівалися знайти їжу.

22 січня 1933 року радянське керівництво видало директиву, яка забороняла селянам виїжджати з Української СРР і Кубані до інших частин Радянського Союзу. Залізничні станції та шляхи сполучення контролювали силові структури. За даними УІНП, протягом перших півтора місяця після запровадження заборони затримали майже 220 тисяч селян, понад 186 тисяч із них примусово повернули назад.

Тим часом у селах тривали обшуки та вилучення продовольства. Люди залишалися без можливості самостійно забезпечити себе їжею або виїхати на пошуки допомоги. Надзвичайно тяжкою була ситуація серед дітей, літніх людей та тих, хто через фізичне виснаження вже не міг працювати.

Найбільше смертей припало на першу половину 1933 року. За оцінками демографів, у червні того року від голоду могли померти від 800 тисяч до понад мільйона людей. У багатьох населених пунктах звичайне життя фактично припинилося: не вистачало сил обробляти землю, працювати та доглядати за дітьми.

Водночас радянська влада не припинила вилучення зерна й не допустила повноцінної міжнародної допомоги. Частину українського збіжжя експортували за кордон, тоді як населення охоплених голодом територій залишалося без продовольства.

Скільки українців загинули під час Голодомору

Точну кількість жертв трагедії встановити неможливо. Радянська влада приховувала масштаби смертності, обмежувала реєстрацію причин смерті, а частину документів згодом вилучили або знищили.

За розрахунками Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи НАН України, демографічні втрати населення України внаслідок Голодомору становлять близько 4,5 мільйона людей. Із них приблизно 3,9 мільйона — це втрати через надмірну смертність, ще 600 тисяч — ненароджені діти. Дослідники також встановили, що найбільше постраждали жителі сільської місцевості, а значна частина загиблих припадала на дітей.

Особливо тяжкими наслідки були для центральних лісостепових регіонів, зокрема Полтавщини, Черкащини, Київщини та Кіровоградщини. В окремих районах цих областей протягом 1933 року померла більш ніж половина населення.

Радянська влада приховувала Голодомор

Після масової загибелі людей радянське керівництво намагалося не допустити поширення інформації про те, що відбувалося в Україні. У документах офіційно не визнавали голоду, а масову смертність називали "продовольчими труднощами".

Місцевим органам влади наказували не зазначати голод як причину смерті. У 1934 році книги реєстрації смертей за 1932–1933 роки вилучали та передавали до спеціальних частин, де значну частину документів знищили.

Попри цензуру та інформаційну блокаду, про трагедію писали іноземні журналісти. Зокрема, британський кореспондент Ґарет Джонс у 1933 році опублікував матеріали про голод в Україні, а журналіст Малколм Маґґерідж передавав репортажі до газети The Manchester Guardian.

Не залишилися осторонь і українці за межами радянської України. Митрополит Андрей Шептицький 24 липня 1933 року оприлюднив звернення "Україна в передсмертних судорогах". Наступного дня у Львові 35 громадських організацій і політичних партій об'єдналися в Український громадський комітет рятунку України, який координував допомогу постраждалим та поширював інформацію про злочин.

Однак Москва відкидала пропозиції міжнародної допомоги, продовжуючи заперечувати масштаби голоду.

Голодомор визнали геноцидом

Упродовж десятиліть радянська влада забороняла відкрито говорити про Голодомор. Лише після розпаду СРСР в Україні почали повноцінно досліджувати архівні документи, збирати свідчення очевидців та встановлювати обставини трагедії.

У 1993 році, через 60 років після найстрашніших подій, роковини Голодомору вперше вшанували на державному рівні. У 1998 році указом президента встановили День пам'яті жертв Голодомору, який щороку припадає на четверту суботу листопада.

28 листопада 2006 року Верховна Рада ухвалила закон, яким Голодомор 1932–1933 років визнали геноцидом Українського народу. У січні 2010 року Апеляційний суд міста Києва встановив факт вчинення геноциду Сталіним та іншими представниками радянського керівництва.

Згодом до визнання Голодомору геноцидом долучалися парламенти та уряди інших держав. Міжнародне визнання стало важливою частиною збереження пам'яті про злочин і протидії спробам його заперечення.

Як в Україні вшановують пам'ять жертв Голодомору

Щороку День пам'яті жертв Голодомору відзначають у четверту суботу листопада. У 2026 році ця дата припадає на 28 листопада. О 16:00 українців закликають долучитися до загальнонаціональної хвилини мовчання, а після настання темряви — запалити свічку на підвіконні в межах всеукраїнської акції "Запали свічку".

У цей день люди відвідують меморіали та місця поховань жертв Голодомору, беруть участь у пам'ятних заходах і згадують загиблих членів своїх родин. У Києві одним із головних місць вшанування є Національний музей Голодомору-геноциду.

Пам'ять про трагедію 1932–1933 років залишається важливою частиною української історії. Вона нагадує про наслідки тоталітарної політики, ціну втрати державності та необхідність зберігати свідчення про злочини, які намагалися приховати від наступних поколінь.

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