Память о жертвах Голодомора. Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук

В Вашингтоне почтили память жертв Голодомора. Украинская община собралась у мемориала в центре города. Мероприятие началось с совместной молитвы, после которой была объявлена минута молчания.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук с места событий.

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Почтение памяти жертв Голодомора

С речами к присутствующим обратились временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник, посол Литвы Гедиминас Варвуолис и посол Молдовы Владислав Кульминский, который выступил на украинском языке.

Временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник. Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук

"До десяти миллионов человек умерли от голода. Невероятная цифра. Только представьте себе. Людей лишили еды, они умирали от голода. Еду у них отобрал режим Сталина", — отметил Сеник.

Почтение памяти жертв Голодомора. Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук

Кроме того, он провёл параллель с нынешней войной России против Украины.

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Варвуолис считает очень символичным, что люди собрались почтить память жертв Голодомора всего в нескольких шагах от мемориала жертвам коммунизма.

Посол Литвы Гедиминас Варвуолис. Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук

"Трагедия Голодомора была совершена под знаменем коммунистической идеологии, которая нанесла столько вреда по всему миру", — заявил он.

Посол Литвы также напомнил, что Россия и сегодня использует продовольствие, торговлю и энергетику в качестве средств давления.

В Вашингтоне почтили память жертв Голодомора. Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук

Кульминский подчеркнул, что Голодомор является частью общей исторической памяти украинского и молдавского народов. Он также напомнил о голоде 1946–1947 годов в Молдове, а также о депортациях и репрессиях.

Как писали Новини.LIVE, 28 ноября Украина чтит память жертв Голодомора 1932-1933 годов, вызванного преступной политикой сталинского режима. Мы рассказали, как советская власть организовала искусственный голод, изымала продовольствие и блокировала украинские села.

А в прошлом году в Израиле установили первый памятник Голодомору в Украине. Его создали художники Людмила Темертей и Дэвид Робинсон.