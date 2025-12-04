Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Израиле установили памятник жертвам Голодомора в Украине

В Израиле установили памятник жертвам Голодомора в Украине

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 13:56
В Израиле открыли первый памятник жертвам Голодомора в Украине
Открытие памятника в Израиле. Фото: facebook.com/UkraineInIsrael

В Израиле установили первый памятник жертвам Голодомора в Украине. Его открыли в центральной части города Иерусалим в парке Wohl Rose Garden.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Израиле в Facebook в четверг, 4 декабря.

Реклама
Читайте также:

Памятник жертвам Голодомора в Украине

Известно, что в торжественной церемонии открытия приняли участие члены правительственной делегации Украины во главе с вице-премьер-министром Украины Тарасом Качкой, представителями мэрии Иерусалима, МИД Израиля, Кнессета, украинской громады и послами иностранных государств.

В Ізраїлі відкрили памʼятник
Люди на открытии памятника. Фото: facebook.com/UkraineInIsrael
В Ізраїлі відкрили памʼятник жертвам Голодомору в Україні
Открытие памятника в Израиле. Фото: facebook.com/UkraineInIsrael

Инициативу удалось реализовать по поручению украинского лидера Владимира Зеленского при поддержке Фонда Дж. Темертея, мэрии Иерусалима, посольства Украины в Израиле, научно-образовательного консорциума изучения Голодомора и Всемирного Конгресса Украинцев.

Памʼятник жертвам Голодомору в Україні
Памятник в Израиле. Фото: facebook.com/UkraineInIsrael
Памʼятник Голодомору в Ізраїлю
В Израиле установили памятник жертвам Голодомора в Украине. Фото: facebook.com/UkraineInIsrael

Памятник создали художники Людмила Темертей и Дэвид Робинсон. Он посвящается миллионам жертв Голодомора, который совершил коммунистический советский режим над украинцами в 1932-1933 годах.

Відкриття памʼятнику в Україні
Люди возле памятника. Фото: facebook.com/UkraineInIsrael

"Поднятая рука перед разбитым жерновом символизирует потрясающее бремя памяти и глубокую веру в обновление и исцеление. В руке пять стеблей зерна, напоминающие о жестоком кремлевском законе, согласно которому хранение любого количества урожая каралось смертью", — говорится в сообщении.

null
Пост посольства Украины в Израиле. Фото: скриншот

Напомним, 22 ноября в Украине почтили память жертв Голодомора и массовых искусственных голодов.

А во Львове люди вышли на улицы и зажгли множество лампадок. Новини.LIVE подготовили фоторепортаж.

Израиль украинцы Украина памятник Голодомор
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации