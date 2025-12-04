В Израиле открыли первый памятник жертвам Голодомора в Украине

Открытие памятника в Израиле. Фото: facebook.com/UkraineInIsrael

В Израиле установили первый памятник жертвам Голодомора в Украине. Его открыли в центральной части города Иерусалим в парке Wohl Rose Garden.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Израиле в Facebook в четверг, 4 декабря.

Известно, что в торжественной церемонии открытия приняли участие члены правительственной делегации Украины во главе с вице-премьер-министром Украины Тарасом Качкой, представителями мэрии Иерусалима, МИД Израиля, Кнессета, украинской громады и послами иностранных государств.

Люди на открытии памятника. Фото: facebook.com/UkraineInIsrael

Открытие памятника в Израиле. Фото: facebook.com/UkraineInIsrael

Инициативу удалось реализовать по поручению украинского лидера Владимира Зеленского при поддержке Фонда Дж. Темертея, мэрии Иерусалима, посольства Украины в Израиле, научно-образовательного консорциума изучения Голодомора и Всемирного Конгресса Украинцев.

Памятник в Израиле. Фото: facebook.com/UkraineInIsrael

В Израиле установили памятник жертвам Голодомора в Украине. Фото: facebook.com/UkraineInIsrael

Памятник создали художники Людмила Темертей и Дэвид Робинсон. Он посвящается миллионам жертв Голодомора, который совершил коммунистический советский режим над украинцами в 1932-1933 годах.

Люди возле памятника. Фото: facebook.com/UkraineInIsrael

"Поднятая рука перед разбитым жерновом символизирует потрясающее бремя памяти и глубокую веру в обновление и исцеление. В руке пять стеблей зерна, напоминающие о жестоком кремлевском законе, согласно которому хранение любого количества урожая каралось смертью", — говорится в сообщении.

Напомним, 22 ноября в Украине почтили память жертв Голодомора и массовых искусственных голодов.

А во Львове люди вышли на улицы и зажгли множество лампадок. Новини.LIVE подготовили фоторепортаж.