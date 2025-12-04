В Ізраїлі відкрили перший пам’ятник жертвам Голодомору в Україні

В Ізраїлі встановили пам’ятник жертвам Голодомору в Україні
В Ізраїлі встановили перший памʼятник жертвам Голодомору в Україні. Його відкрили в центральній частині міста Єрусалим в парку Wohl Rose Garden.
Про це повідомила пресслужба посольства України в Ізраїлі у Facebook у четвер, 4 грудня.
Памʼятник жертвам Голодомору в Україні
Відомо, що в урочистій церемонії відкриття взяли участь члени урядової делегації України на чолі з віцепремʼєр-міністром України Тарасом Качкою, представниками мерії Єрусалиму, МЗС Ізраїлю, Кнесету, української громади та послами іноземних держав.
Ініціативу вдалося реалізувати на доручення українського лідера Володимира Зеленського за підтримки Фундації Дж. Темертея, мерії Єрусалима, посольства України в Ізраїлі, науково-освітнього консорціуму вивчення Голодомору та Світового Конґресу Українців.
Памʼятник створили митці Людмила Темертей та Девід Робінсон. Він присвячується мільйонам жертв Голодомору, який скоїв комуністичний радянський режим про українців в 1932-1933 роках.
"Піднята рука перед розбитим жорном символізує приголомшливий тягар пам’яті і глибоку віру в оновлення та зцілення. У руці п’ять стебелин зерна, що нагадують про жорстокий кремлівський закон, згідно з яким зберігання будь-якої кількості врожаю каралося смертю", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 22 листопада в Україні вшанували памʼять жертв Голодомору та масових штучних голодів.
