Україна
Головна Новини дня В Ізраїлі встановили пам’ятник жертвам Голодомору в Україні

В Ізраїлі встановили пам’ятник жертвам Голодомору в Україні

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 13:56
В Ізраїлі відкрили перший пам’ятник жертвам Голодомору в Україні
Відкриття памʼятнику в Ізраїлі. Фото: facebook.com/UkraineInIsrael

В Ізраїлі встановили перший памʼятник жертвам Голодомору в Україні. Його відкрили в центральній частині міста Єрусалим в парку Wohl Rose Garden.

Про це повідомила пресслужба посольства України в Ізраїлі у Facebook у четвер, 4 грудня.

Памʼятник жертвам Голодомору в Україні 

Відомо, що в урочистій церемонії відкриття взяли участь члени урядової делегації України на чолі з віцепремʼєр-міністром України Тарасом Качкою, представниками мерії Єрусалиму, МЗС Ізраїлю, Кнесету, української громади та послами іноземних держав.

В Ізраїлі відкрили памʼятник
Люди на відкритті памʼятника. Фото: facebook.com/UkraineInIsrael
В Ізраїлі відкрили памʼятник жертвам Голодомору в Україні
Відкриття памʼятника в Ізраїлі. Фото: facebook.com/UkraineInIsrael

Ініціативу вдалося реалізувати на доручення українського лідера Володимира Зеленського за підтримки Фундації Дж. Темертея, мерії Єрусалима, посольства України в Ізраїлі, науково-освітнього консорціуму вивчення Голодомору та Світового Конґресу Українців.

Памʼятник жертвам Голодомору в Україні
Памʼятник в Ізраїлі. Фото: facebook.com/UkraineInIsrael
Памʼятник Голодомору в Ізраїлю
В Ізраїлі встановили пам’ятник жертвам Голодомору в Україні. Фото: facebook.com/UkraineInIsrael

Памʼятник створили митці Людмила Темертей та Девід Робінсон. Він присвячується мільйонам жертв Голодомору, який скоїв комуністичний радянський режим про українців в 1932-1933 роках.

Відкриття памʼятнику в Україні
Люди біля памʼятника. Фото: facebook.com/UkraineInIsrael

"Піднята рука перед розбитим жорном символізує приголомшливий тягар пам’яті і глибоку віру в оновлення та зцілення. У руці п’ять стебелин зерна, що нагадують про жорстокий кремлівський закон, згідно з яким зберігання будь-якої кількості врожаю каралося смертю", — йдеться у повідомленні.

null
Допис посольства України в Ізраїлі. Фото: скриншот

Нагадаємо, 22 листопада в Україні вшанували памʼять жертв Голодомору та масових штучних голодів.

А у Львові люди вийшли на вулиці та запалили безліч лампадок. Новини.LIVE підготували фоторепортаж.

Ізраїль українці Україна пам'ятник Голодомор
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
