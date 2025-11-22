День пам'яті жертв Голодоморів в Україні — що відомо пам'ятну дату

Лампадки та колоски. Фото ілюстративне: Олег Журавльов/poltava.365

Щороку в четверту суботу листопада в Україні вшановують пам'ять жертв Голодомору 1932–1933 років і масових штучних голодів 1921–1923 і 1946–1947 років. У 2025 році пам'ятна дата припадає на 22 листопада.

Історичний контекст

Мільйони людей загинули внаслідок штучно організованих радянською владою голодів. За різними оцінками істориків та демографів, лише від Голодомору 1932–1933 років померли від чотирьох до десяти мільйонів українців. Точну цифру встановити складно через приховування злочину радянською владою та знищення архівних документів.

Аби придушити національно-визвольний рух українців та не допустити відновлення української державності, уряд СРСР організував штучний масовий голод. У селян насильницьким шляхом вилучали продовольчі запаси, а з територій, де панував голод, забороняли виїжджати.

Що відомо про День пам'яті жертв Голодоморів

Уперше пам'ятний день запровадив у 1998 році президент України Леонід Кучма. 28 листопада 2006 року Верховна Рада України ухвалила Закон "Про Голодомор 1932–1933 років в Україні", яким Голодомор визнали актом геноциду українського народу. Станом на 2024 рік Голодомор визнали геноцидом парламенти понад 30 держав світу, серед яких США, Канада, Німеччина, Франція, Польща та країни, а також міжнародні організації, зокрема Європейський Парламент та ПАРЄ.

Як вшанувати пам'ять жертв голоду

Традиційно в День пам'яті жертв Голодоморів о 16:00 оголошують загальнонаціональну хвилину мовчання. Після неї українці по всьому світу беруть участь в акції "Запали свічку пам'яті", виставляючи запалені вогники на підвіконнях своїх домівок.

Нагадаємо, 22 листопада в Україні цьогоріч є поминальною суботою. Цього дня відбудуться панахиди та заупокійні молебні за душі тих, хто загинув унаслідок Голодоморів.

Також ми повідомляли, що 21 листопада в Україні відзначали Введення у храм Пресвятої Богородиці або Третю Пречисту. Цього дня віряни згадували, як батьки відвели трирічну Діву Марію до Єрусалимського храму, щоб вона присвятила своє життя служінню Богу.