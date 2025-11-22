Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Смерть от голода — что известно о Дне памяти жертв Голодоморов

Смерть от голода — что известно о Дне памяти жертв Голодоморов

Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 07:00
обновлено: 23:20
День памяти жертв Голодоморов в Украине — что известно о памятной дате
Лампадки и колоски. Фото иллюстративное: Олег Журавлев/poltava.365

Ежегодно в четвертую субботу ноября в Украине чтят память жертв Голодомора 1932–1933 годов и массовых искусственных голодов 1921–1923 и 1946–1947 годов. В 2025 году памятная дата приходится на 22 ноября.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Исторический контекст

Миллионы людей погибли в результате искусственно организованных советской властью голодов. По разным оценкам историков и демографов, только от Голодомора 1932–1933 годов умерли от четырех до десяти миллионов украинцев. Точную цифру установить сложно из-за сокрытия преступления советской властью и уничтожения архивных документов.

Чтобы подавить национально-освободительное движение украинцев и не допустить восстановления украинской государственности, правительство СССР организовало искусственный массовый голод. У крестьян насильственным путем изымали продовольственные запасы, а с территорий, где царил голод, запрещали выезжать.

Что известно о Дне памяти жертв Голодоморов

Впервые памятный день ввел в 1998 году президент Украины Леонид Кучма. 28 ноября 2006 года Верховная Рада Украины приняла Закон "О Голодоморе 1932–1933 годов в Украине", которым Голодомор признали актом геноцида украинского народа. По состоянию на 2024 год Голодомор признали геноцидом парламенты более 30 государств мира, среди которых США, Канада, Германия, Франция, Польша и страны Балтии, а также международные организации, в частности Европейский Парламент и ПАСЕ.

Как почтить память жертв голода

Традиционно в День памяти жертв Голодоморов в 16:00 объявляют общенациональную минуту молчания. После нее украинцы по всему миру участвуют в акции "Зажги свечу памяти", выставляя зажженные огоньки на подоконниках своих домов.

Напомним, 22 ноября в Украине в этом году является поминальной субботой. В этот день пройдут панихиды и заупокойные молебны за души тех, кто погиб в результате Голодоморов.

Также мы сообщали, что 21 ноября в Украине отмечали Введение во храм Пресвятой Богородицы или Третью Пречистую. В этот день верующие вспоминали, как родители отвели трехлетнюю Деву Марию в Иерусалимский храм, чтобы она посвятила свою жизнь служению Богу.

Голодомор голод жертвы память День памяти жертв Холокоста
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации