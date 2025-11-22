День памяти жертв Голодоморов в Украине — что известно о памятной дате

Лампадки и колоски. Фото иллюстративное: Олег Журавлев/poltava.365

Ежегодно в четвертую субботу ноября в Украине чтят память жертв Голодомора 1932–1933 годов и массовых искусственных голодов 1921–1923 и 1946–1947 годов. В 2025 году памятная дата приходится на 22 ноября.

Исторический контекст

Миллионы людей погибли в результате искусственно организованных советской властью голодов. По разным оценкам историков и демографов, только от Голодомора 1932–1933 годов умерли от четырех до десяти миллионов украинцев. Точную цифру установить сложно из-за сокрытия преступления советской властью и уничтожения архивных документов.

Чтобы подавить национально-освободительное движение украинцев и не допустить восстановления украинской государственности, правительство СССР организовало искусственный массовый голод. У крестьян насильственным путем изымали продовольственные запасы, а с территорий, где царил голод, запрещали выезжать.

Что известно о Дне памяти жертв Голодоморов

Впервые памятный день ввел в 1998 году президент Украины Леонид Кучма. 28 ноября 2006 года Верховная Рада Украины приняла Закон "О Голодоморе 1932–1933 годов в Украине", которым Голодомор признали актом геноцида украинского народа. По состоянию на 2024 год Голодомор признали геноцидом парламенты более 30 государств мира, среди которых США, Канада, Германия, Франция, Польша и страны Балтии, а также международные организации, в частности Европейский Парламент и ПАСЕ.

Как почтить память жертв голода

Традиционно в День памяти жертв Голодоморов в 16:00 объявляют общенациональную минуту молчания. После нее украинцы по всему миру участвуют в акции "Зажги свечу памяти", выставляя зажженные огоньки на подоконниках своих домов.

Напомним, 22 ноября в Украине в этом году является поминальной субботой. В этот день пройдут панихиды и заупокойные молебны за души тех, кто погиб в результате Голодоморов.

