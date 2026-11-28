Молитва і хвилина мовчання: у США вшанували жертв Голодомору
У Вашингтоні вшанували жертв Голодомору. Українська громада зібралася біля меморіалу в центрі міста. Захід розпочався зі спільної молитви, після якої відбулася хвилина мовчання.
Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук з місця подій.
Вшанування жертв Голодомору
Із промовами до присутніх звернулися тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік, посол Литви Гедімінас Варвуоліс та посол Молдови Владислав Кульмінський, який виступив українською мовою.
"До десяти мільйонів людей померли від голоду. Неймовірна цифра. Тільки задумайтесь. Людей позбавили їжі, вони вмирали від голоду. Їжу в них забрав режим Сталіна", — зазначив Сєнік.
Крім того, він провів паралель із нинішньою війною Росії проти України.
Варвуоліс вважає дуже символічним, що люди зібрались вшанувати памʼять жертв Голодомору лише за декілька кроків від меморіалу жертвам комунізму.
"Трагедія Голодомору була скоєна під комуністичною ідеологією, яка завдала стільки шкоди по всьому світу", — заявив він.
Посол Литви також нагадав, що Росія й сьогодні використовує продовольство, торгівлю та енергетику як засоби тиску.
Кульмінський підкреслив, що Голодомор є частиною спільної історичної пам’яті українського та молдовського народів. Він також нагадав про голод 1946-1947 років у Молдові, а також про депортації й репресії.
Як писали Новини.LIVE, 28 листопада Україна вшановують жертв Голодомору 1932-1933 років, спричиненого злочинною політикою сталінського режиму. Ми розповіли, як радянська влада організувала штучний голод, вилучала продовольство та блокувала українські села.
А минулого року в Ізраїлі встановили перший памʼятник Голодомору в Україні. Його створили митці Людмила Темертей та Девід Робінсон.