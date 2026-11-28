Вшанування жертв Голодомору. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

У Вашингтоні вшанували жертв Голодомору. Українська громада зібралася біля меморіалу в центрі міста. Захід розпочався зі спільної молитви, після якої відбулася хвилина мовчання.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук з місця подій.

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Вшанування жертв Голодомору

Із промовами до присутніх звернулися тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік, посол Литви Гедімінас Варвуоліс та посол Молдови Владислав Кульмінський, який виступив українською мовою.

Повірений у справах України в США Денис Сєнік. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

"До десяти мільйонів людей померли від голоду. Неймовірна цифра. Тільки задумайтесь. Людей позбавили їжі, вони вмирали від голоду. Їжу в них забрав режим Сталіна", — зазначив Сєнік.

Вшанування памʼяті жертв Голодомору. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

Крім того, він провів паралель із нинішньою війною Росії проти України.

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Варвуоліс вважає дуже символічним, що люди зібрались вшанувати памʼять жертв Голодомору лише за декілька кроків від меморіалу жертвам комунізму.

Посол Литви Гедімінас Варвуоліс. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

"Трагедія Голодомору була скоєна під комуністичною ідеологією, яка завдала стільки шкоди по всьому світу", — заявив він.

Посол Литви також нагадав, що Росія й сьогодні використовує продовольство, торгівлю та енергетику як засоби тиску.

У Вашингтоні вшанували жертв Голодомору. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

Кульмінський підкреслив, що Голодомор є частиною спільної історичної пам’яті українського та молдовського народів. Він також нагадав про голод 1946-1947 років у Молдові, а також про депортації й репресії.

Як писали Новини.LIVE, 28 листопада Україна вшановують жертв Голодомору 1932-1933 років, спричиненого злочинною політикою сталінського режиму. Ми розповіли, як радянська влада організувала штучний голод, вилучала продовольство та блокувала українські села.

А минулого року в Ізраїлі встановили перший памʼятник Голодомору в Україні. Його створили митці Людмила Темертей та Девід Робінсон.