Володимир та Олена Зеленські. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official Колаж: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська у суботу, 28 листопада, вшанували памʼять жертв Голодомору. За словами глави держави, трагічні події згадувати боляче, а пробачити — неможливо.

Про це український лідер повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Реклама

Зеленські вшанували памʼять жертв Голодомору

Зеленський заявив, що не існує слів, в які можна вкласти трагедію болю та мук, які українці були змушені прожити спочатку у 1921, 1922, 1923 роках, а потім у найтемніші 1932–1933 роки Голодомору-геноциду, а також у 1946–1947 роках голоду, коли здавалося, що після жахів Другої світової війни такі злочини вже точно не будуть ставатися.

Зеленські вшановують памʼять жертв Голодомору. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Трагедія не розділяла своїх жертв за віком чи статтю — від голоду страждали діти, жінки та чоловіки. Мільйони невинних українців стали жертвами цілеспрямованої політики тоталітарного режиму, який прирік їх на мученицьку смерть лише за національну приналежність.

Зеленський зазначив, що Москва перейняла цю ненависть і прагнення знищити український народ, знову поклавши їх в основу своєї політики.

Читайте також:

Вшанування памʼяті жертв Голодомору 28 листопада. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Ми знову бачимо такий самий російський намір стерти Україну та українців і зробити це найжорстокішими методами, які за роки після голодоморів холоднокровно відточував Кремль на нашому та інших народах. І всюди на українській землі, куди прийшла Росія, тепер немає життя. І ми знову протидіємо кремлівським нелюдам, знову захищаємось від Росії, яка абсолютно не змінилась і несе в Україну та Європу смерть, лихо, тотальну ненависть і небезпеку всім вільним народам", — заявив глава держави.

За його словами, у цій боротьбі необхідно бути єдиними. Він також нагадав, що о 16:00 українці запалять свічки пам’яті у своїх оселях в Україні та за її межами. Це стане символом вшанування всіх невинних жертв Голодоморів.

День памʼяті жертв Голодомору. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленський наголосив, що допоки ми запалюємо цей вогонь, то про жертв не згасне спогад.

"Допоки робимо це, знаємо: нас прагнули знищити, замордувати, упокорити. Не змогли. Від нас хотіли приховати правду й замовчати страшні злочини назавжди. Не змогли. Нас хотіли заплутати, ввести в оману, зробити так, щоб ми сумнівалися, не пам’ятали або пробачили їм. Не змогли. І не зможуть. Вічна пам’ять усім безневинним жертвам!" — додав він.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, 28 листопада українці згадують мільйони людей, які стали жертвами Голодомору. Масове знищення людей голодом було результатом політики сталінського режиму.

Крім того, у Вашингтоні вшанували жертв Голодомору. Українська громада зібралася біля меморіалу, а захід розпочався зі спільної молитви.

А керівник ОП Кирило Буданов порівняв дії російських окупантів із політикою сталінського режиму. За його словами, Росія продовжує спроби знищити український народ.