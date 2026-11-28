Керівник Офісу президента України Кирили Буданов. Фото: форум "Архітектура безпеки"

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов у суботу, 28 листопада, провів паралель між політикою сталінського режиму та діями російських окупантів. Він заявив, що Росія знову намагається знищити український народ, застосовуючи геноцидні методи на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на заяву Буданова.

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Вшанування пам'яті жертв Голодоморів.facebook.com/kyrylo.budanov.official

Буданов заявив про геноцидні методи Росії в окупації

Керівник Офісу Президента звернув увагу на гуманітарну ситуацію в окупованих Олешках Херсонської області. Він наголосив, що росіяни свідомо позбавляють мирних жителів найнеобхіднішого для життя.

"Коли окупанти не пускають гуманітарну допомогу в Олешки, коли прирікають людей в окупації на виживання без їжі, води та ліків, вони знову вдаються до геноцидних методів проти українців. Тільки вже у XXI столітті", — заявив Буданов.

Буданов вшанував пам’ять жертв голодоморів

За словами Буданова, під час сталінських голодоморів загинули мільйони українців. Однак точна кількість жертв досі невідома через знищення та приховування радянських архівів.

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"Ми вистоїмо, бо пам’ятаємо, яку ціну заплатили наші предки", — підсумував Буданов.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що цьогоріч минають 93-ті роковини Голодомору 1932–1933 років. Радянська влада примусово вилучала у селян продовольство, блокувала населені пункти та забороняла людям виїжджати в пошуках їжі. Україна офіційно визнала цей злочин геноцидом українського народу.

Також ми інформували про те, що у Вашингтоні відбувся захід із вшанування жертв Голодомору. Представники української громади зібралися біля меморіалу в центрі американської столиці, де провели спільну молитву та хвилину мовчання.