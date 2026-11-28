Буданов в День памяти жертв голодоморов напомнил о преступлениях РФ
Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов в субботу, 28 ноября, провел параллель между политикой сталинского режима и действиями российских оккупантов. Он заявил, что Россия вновь пытается уничтожить украинский народ, применяя методы геноцида на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на заявление Буданова.
Буданов заявил о геноцидных методах России в оккупированных районах
Глава Офиса Президента обратил внимание на гуманитарную ситуацию в оккупированных Олешках Херсонской области. Он подчеркнул, что россияне сознательно лишают мирных жителей самого необходимого для жизни.
"Когда оккупанты не пропускают гуманитарную помощь в Олешки, когда обрекают людей в оккупации на выживание без еды, воды и лекарств, они вновь прибегают к геноцидным методам против украинцев. Только уже в XXI веке", — заявил Буданов.
Буданов почтил память жертв голодоморов
По словам Буданова, во время сталинских голодоморов погибли миллионы украинцев. Однако точное число жертв до сих пор неизвестно из-за уничтожения и сокрытия советских архивов.
Глава ОП подчеркнул, что борьба украинцев за выживание нации продолжается уже много веков.
"Мы выстоим, потому что помним, какую цену заплатили наши предки", — подытожил Буданов.
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в этом году исполняется 93-я годовщина Голодомора 1932–1933 годов. Советская власть принудительно изымала у крестьян продовольствие, блокировала населенные пункты и запрещала людям выезжать в поисках еды. Украина официально признала это преступление геноцидом украинского народа.
Также мы сообщали о том, что в Вашингтоне состоялось мероприятие в память о жертвах Голодомора. Представители украинской общины собрались у мемориала в центре американской столицы, где провели совместную молитву и минуту молчания.