Уотерс и Кустурица раскритиковали Джоли - не понравился визит в Украину

Пророссийски настроенные мировые знаменитости раскритиковали голливудскую актрису Анджелину Джоли за ее визит в Украину. К критике присоединились, в частности, соучредитель группы Pink Floyd Роджер Уотерс и сербский режиссер Эмир Кустурица.

Об этом сообщает оппозиционное к Кремлю агентство ASTRA.

Уотерс обвинил Джоли в "неосведомленности", Кустурица — в "неудачной пропаганде"

Бывший лидер культовой группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью кремлевскому агентству "РИА Новости" раскритиковал не только Анджелину Джоли, но и лидера U2 Боно, актера Шона Пенна и своего коллегу по группе Дэвида Гилмора за их публичную поддержку Украины.

Он назвал их "темными" и "абсолютно неосведомленными" в истории Украины, призывая изучить события периода 1989 — 2014 годов. Уотерс заявил, что Джоли не знает, как госсекретарь США Джеймс Бейкер якобы уверял президента СССР Михаила Горбачева, что НАТО не расширится "ни на дюйм на восток".

"Анджелина Джоли этого не знает. Она никогда не слышала о Джеймсе Бейкере", — заявил музыкант.

Это не первое пророссийское заявление музыканта. В 2018 году он заявлял, что РФ имеет "полное право" на оккупированный Севастополь, а Революцию Достоинства называл "спланированной Вашингтоном". В 2022 году его концерт в Польше отменили после того, как он написал письмо Елене Зеленской, предложив "убедить мужа" сложить оружие и капитулировать.

Также к критике присоединился сербский режиссер Эмир Кустурица, известный своей поддержкой Владимира Путина. Он раскритиковал актрису за поездку в Украину и назвал ее фильм о Боснийской войне "В краю крови и меда" примером неудачной пропаганды.

Напомним, американская актриса и общественный деятель Анджелина Джоли была в Украине 5 ноября. Она посетила Херсон и Николаев, где встретилась с семьями, которые живут на линии фронта.

Кроме того, голливудскую актрису заметили в Тернополе. Ее заскочили за покупками на одной из заправок.