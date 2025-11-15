Вотерс та Кустуріца розкритикували Джолі — не сподобався візит в Україну

Колишній учасник Pink Floyd Роджер Вотерс. Фото: росЗМІ

Проросійськи налаштовані світові знаменитості розкритикували голлівудську акторку Анджеліну Джолі за її візит в Україну. До критики приєдналися, зокрема, співзасновник гурту Pink Floyd Роджер Вотерс та сербський режисер Емір Кустуриця.

Про це повідомляє опозиційна до Кремля агенція ASTRA.

Вотерс звинуватив Джолі у "необізнаності", Кустуриця — у "невдалій пропаганді"

Колишній лідер культового гурту Pink Floyd Роджер Вотерс в інтерв'ю кремлівській агенції "РІА Новини" розкритикував не лише Анджеліну Джолі, але й лідера U2 Боно, актора Шона Пенна та свого колегу по групі Девіда Гілмора за їхню публічну підтримку України.

Він назвав їх "темними" та "абсолютно необізнаними" в історії України, закликаючи вивчити події періоду 1989 — 2014 років. Вотерс заявив, що Джолі не знає, як держсекретар США Джеймс Бейкер нібито запевняв президента СРСР Михайла Горбачова, що НАТО не розшириться "ні на дюйм на схід".

"Анджеліна Джолі цього не знає. Вона ніколи не чула про Джеймса Бейкера", — заявив музикант.

Це не перша проросійська заява музиканта. У 2018 році він заявляв, що РФ має "повне право" на окупований Севастополь, а Революцію Гідності називав "спланованою Вашингтоном". У 2022 році його концерт у Польщі скасували після того, як він написав листа Олені Зеленській, запропонувавши "переконати чоловіка" скласти зброю і капітулювати.

Також до критики приєднався сербський режисер Емір Кустуриця, відомий своєю підтримкою Володимира Путіна. Він розкритикував акторку за поїздку в Україну та назвав її фільм про Боснійську війну "У краї крові та меду" прикладом невдалої пропаганди.

Нагадаємо, американська акторка та громадська діячка Анджеліна Джолі була в Україні 5 листопада. Вона відвідала Херсон та Миколаїв, де зустрілася з родинами, які живуть на лінії фронту.

Крім того, голлівудську акторку помітили у Тернополі. Її заскочили за покупками на одній із заправок.