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Прокуроры требуют отстранения Чернышова от должности

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 13:20
Алексей Чернышов — прокуроры требуют отстранения от должности
Алексей Чернышов на заседание суда. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Отстранят ли Чернышова от должности

Ходатайство об отстранении министра Алексея Чернышова с должности уже подали, далее ожидается принятие решения от суда. Если это произойдет, у министра отпадет необходимость в заграничных командировках.

Об этом сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Сергей Буяненко в комментарии для Новини.LIVE.

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Отстранят ли Чернышова от должности

Буяненко сообщил, что уже подано ходатайство об отстранении министра Алексея Чернышова от исполнения обязанностей. Если суд его удовлетворит, необходимость в заграничных командировках для чиновника автоматически отпадет.

На вопрос, может ли министр выехать за границу, прокурор отметил: это зависит от следователя или прокурора - именно к ним надо обращаться с соответствующим разрешением.

Напомним, 27 июня избирают меру пресечения для Алексея Чернышева. Он находится в зале ВАКС.

Адвокаты министра отрицают обвинения, выдвинутые в рамках уголовного производства и заявляют, нет никаких доказательств.

Сам Чернышов также отверг обвинения и заявил, что события, на которые ссылается следствие, произошли более трех лет назад.

Алексей Чернышов суд коррупция САП ВАКС должность
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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