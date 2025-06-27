Олексій Чернишов — прокурори вимагають відсторонення з посади

Олексій Чернишов на засідання суду. Фото: Новини.LIVE

Клопотання про відсторонення міністра Олексія Чернишова з посади вже подали, далі очікується ухвалення рішення від суду. Якщо це станеться, у міністра відпаде необхідність у закордонних відрядженнях.

Про це повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Сергій Буяненко у коментарі для Новини.LIVE.

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Буяненко повідомив, що вже подано клопотання про відсторонення міністра Олексія Чернишова від виконання обов’язків. Якщо суд його задовольнить, необхідність у закордонних відрядженнях для посадовця автоматично відпаде.

На питання, чи може міністр виїхати за кордон, прокурор зауважив: це залежить від слідчого або прокурора — саме до них треба звертатися з відповідним дозволом.

Нагадаємо, 27 червня обирають запобіжний захід для Олексія Чернишова. Він перебуває у залі ВАКС.

Адвокати міністра заперечують обвинувачення, висунуті в межах кримінального провадження і заявляють, немає ніяких доказів.

Сам Чернишов також відкинув звинувачення і заявив, що події, на які посилається слідство, сталися понад три роки тому.