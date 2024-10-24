Прокурор Сергей Бижко оформил инвалидность в 46 лет и подал в суд на перерасчет пенсии — сколько получает

Глава Днепропетровской областной прокуратуры Сергей Бижко. Фото: пресс-служба прокуратуры

Глава Днепропетровской областной прокуратуры Сергей Бижко уже во время полномасштабной войны оформил пенсию по инвалидности. Чиновник получает выплаты уже два года.

Об этом стало известно из данных электронной декларации.

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В декларации указано, что Бижко получает пенсию всего два года, но точная причина предоставления ему инвалидности неизвестна.

По данным издания Commetns.ua, после назначения на должность областного прокурора он добился через суд повышение своей пенсии.

Днепропетровский окружной административный суд 15 ноября 2023 года удовлетворил его иск, обязав Главное управление Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области осуществить перерасчет и выплату пенсии до 60% от его ежемесячной заработной платы.

Информация о пенсии в декларации

Важно, что суд принял решение производить выплаты без ограничения максимального размера пенсии, исходя из справки областной прокуратуры о зарплате.

Согласно декларации Бижко, за 2023 год в должности областного прокурора он заработал 1 млн 782 тыс. грн, что составляет около 148 тыс. грн ежемесячно. После пересчета его пенсия составит примерно 88 тыс. грн в месяц.

Информация о зарплате в декларации

Напомним, в Украине продолжается масштабное расследование возможных злоупотреблений прокуроров во время получения статуса лица с инвалидностью и назначения пенсионных выплат. Проверка включает все регионы страны. Высокий процент прокуроров, имеющих статус лиц с инвалидностью, обнаружили в Черкасской и Хмельцкой областях.

Заметим, что чиновникам, чья инвалидность окажется фейковой, угрожает ответственность — против них будут возбуждаться уголовные дела.