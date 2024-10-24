Прокурор Сергій Біжко оформив інвалідність у 46 років і подав до суду на перерахунок пенсії — скільки отримує

Голова Дніпропетровської обласної прокуратури Сергій Біжко. Фото: пресслужба прокуратури

Очільник Дніпропетровської обласної прокуратури Сергій Біжко вже під час повномасштабної війни оформив пенсію за інвалідністю. Посадовець отримує виплати вже два роки.

Про це стало відомо з даних електронної декларації.

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У декларації вказано, що Біжко отримує пенсію лише два роки, але точна причина надання йому інвалідності невідома.

За даними видання Commetns.ua, після призначення на посаду обласного прокурора він домігся через суд підвищення своєї пенсії.

Дніпропетровський окружний адміністративний суд 15 листопада 2023 року задовольнив його позов, зобов’язавши Головне управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області здійснити перерахунок та виплату пенсії до 60% від його щомісячної заробітної плати.

Інформація про пенсію в декларації

Важливо, що суд ухвалив рішення здійснювати виплати без обмеження максимального розміру пенсії, виходячи з довідки обласної прокуратури про зарплату.

Згідно з декларацією Біжка, за 2023 рік на посаді обласного прокурора він заробив 1 млн 782 тис. грн, що становить близько 148 тис. грн щомісяця. Тож після перерахунку його пенсія складе приблизно 88 тис. грн на місяць.

Інформація про зарплату в декларації

Нагадаємо, в Україні триває масштабне розслідування щодо можливих зловживань прокурорів під час отримання статусу особи з інвалідністю та призначення пенсійних виплат. Перевірка охоплює всі регіони країни. Високий відсоток прокурорів, які мають статус осіб з інвалідністю, виявили на Черкащині та Хмельниччині.

Зауважимо, що чиновникам, чия інвалідність виявиться фейковою, загрожує відповідальність — проти них відкриватимуть кримінальні справи.