Командиров 211-й бригады подозревают в злоупотреблениях и насилии против военных

Прокуратура расследует злоупотребление командиров 211-й бригады
Тернопольская специализированная прокуратура в сфере обороны начала досудебное расследование в отношении командиров 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ. Расследование касается фактов превышения служебных полномочий, применения физического насилия к подчиненным и требования средств во время действия военного положения.
Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.
Командиры 211-й бригады требовали средства у военных и не только
По данным следствия, офицеры бригады могли превышать дисциплинарные власти, а также оказывать незаконное давление на подчиненных. Материалы для расследования собраны в ходе служебных проверок Министерства обороны, а также на основе сообщений в СМИ и социальных сетях. Досудебное расследование проводит ГБР во Львове.
Кроме того, командиру 211-й бригады поставлено в известность о подозрении за злоупотребление служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Установлено, что осенью 2023 он привлек четырех военнослужащих к строительству своего частного дома в Хмельницкой области.
Военных официально отправили в Николаевскую область, где они якобы выполняли боевые задания, однако фактически находились на строительстве.
В результате незаконных действий военнослужащие получили зарплату и боевые выплаты на общую сумму около миллиона гривен.
Правоохранители уже провели санкционированные обыски в воинской части по месту жительства командира и подчиненных, а также на объекте строительства. Изъята документация и вещественные доказательства. Досудебное расследование продолжается под контролем подразделений Национальной полиции Украины.
Напомним, в расследовании "Украинской правды" разместили информацию, что в 211-й Понтонно-мостовой бригаде были случаи вымогательства средств, избиения военных и угроз.
В Министерстве обороны заявили, что не владеют такой информацией, на инцидент отреагировал и омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец. А впоследствии глава министерства Рустем Умеров заявил, что инициирует проверку.
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