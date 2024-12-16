Тортури у 211 бригаді — у Міноборони заявили, що нічого не знали

Дмитро Лазуткін. Фото: скриншот

Міністерство оборони України не знало про тортури у 211 бригаді. Жодної інформації про порушення прав військовослужбовців не надходило.

Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі "Радіо Свобода" у понеділок, 16 грудня.

Читайте також:

Реакція Міноборони на знущання у 211 бригаді

До Міноборони не надходило інформації про тортури, які проводили над військовими у 211 бригаді. Дмитро Лазуткін вважає, що інформацію про порушення прав військових могли "покривати на місцях".

"Інформації щодо цих випадків у нас не було. Наразі ми маємо цю інформацію, і буде проведено розслідування", — заявив Лазуткін.

Він припустив, що військові, які страждали від неправомірних дій або були свідками цього, могли боятися повідомляти про це через залякування. За словами Лазуткіна, такими ситуаціями має займатися військовий омбудсмен.

"Наразі ж можна звернутися зі скаргою на гарячу лінію Міноборони або в Центральне управління захисту прав військовослужбовців", — додав Лазуткін.

Нагадаємо, у 211 бригаді командування займалось свавіллям та знущалось з оборонців. Народна депутатка Юлія Яцик заявила, що військовослужбовців жорстоко били та тримали в клітках.

Головна інспекція Міноборони розпочала роботу з перевірки фактів знущання з військових та поборів у 211 понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ.