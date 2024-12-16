Пытки в 211 бригаде — в Минобороны заявили, что ничего не знали

В Минобороны заявили, что не знали о пытках в 211 бригаде
Министерство обороны Украины не знало о пытках в 211 бригаде. Никакой информации о нарушении прав военнослужащих не поступало.
Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире "Радио Свобода" в понедельник, 16 декабря.
Реакция Минобороны на издевательство в 211 бригаде
В Минобороны не поступало информации о пытках, проводившихся над военными в 211 бригаде. Дмитрий Лазуткин считает, что информацию о нарушении прав военных могли "покрывать на местах".
"Информации по этим случаям у нас не было. Сейчас у нас есть эта информация, и будет проведено расследование", — заявил Лазуткин.
Он предположил, что военные, страдавшие от неправомерных действий или свидетелями этого, могли бояться сообщать об этом из-за запугивания. По словам Лазуткина, такими ситуациями должен заниматься военный омбудсмен.
"Пока же можно обратиться с жалобой на горячую линию Минобороны или в Центральное управление защиты прав военнослужащих", — добавил Лазуткин.
Напомним, в 211 бригаде командование занималось произволом и издевалось над защитниками Народная депутат Юлия Яцик заявила, что военнослужащих жестоко избивали и держали в клетках.
Главная инспекция Минобороны начала работу по проверке фактов издевательства над военными и поборами в 211 понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ.
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