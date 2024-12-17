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Прокуратура розслідує зловживання командирів 211-ї бригади

17 грудня 2024 12:04
Анастасія Постоєнко - Редактор
Командирів 211-ї бригади підозрюють у зловживаннях та насильстві проти військових
Слідчі дії в будинку одного з командирів 211-ї ПМБ. Фото: ДБР
Анастасія Постоєнко - Редактор

Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони розпочала досудове розслідування стосовно командирів 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ. Розслідування стосується фактів перевищення службових повноважень, застосування фізичного насильства до підлеглих та вимагання коштів під час дії воєнного стану.

Про це повідомили у Генеральній прокуратурі України.

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За даними слідства, офіцери бригади могли перевищувати дисциплінарну владу, а також здійснювати незаконний тиск на підлеглих. Матеріали для розслідування зібрані під час службових перевірок Міністерства оборони, а також на основі повідомлень у медіа та соціальних мережах. Досудове розслідування проводить ДБР у Львові.

211 бригада скандал
Перевірка та слідчі дії. Фото: Нацполіція

Крім того, командиру 211-ї бригади повідомлено про підозру за зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України). Встановлено, що восени 2023 року він залучив чотирьох військовослужбовців до будівництва свого приватного будинку на Хмельниччині.

211 бригада розслідування
Будівництво будинку. Фото: Нацполіція

Військових офіційно відрядили до Миколаївщини, де вони нібито виконували бойові завдання, однак фактично перебували на будівництві.

У результаті незаконних дій військовослужбовці отримали зарплату та бойові виплати на загальну суму майже мільйон гривень.

211 бригада скандал розслідування
Слідчі дії. Фото: Нацполіція

Правоохоронці вже провели санкціоновані обшуки у військовій частині, за місцем проживання командира та підлеглих, а також на об'єкті будівництва. Вилучено документацію та речові докази. Досудове розслідування продовжується під наглядом підрозділів Національної поліції України.

Нагадаємо, у розслідуванні "Української правди" розмістили інформацію, що у 211-й понтонно-мостовій бригаді були випадки вимагання коштів, побиття військових та погроз.

У Міністерстві оборони заявили, що не володіють такою інформацією, на інцидент відреагував й омбудсмен України Дмитро Лубінець. А згодом глава міністерства Рустем Умєров заявив, що ініціює перевірку

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