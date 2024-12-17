Командирів 211-ї бригади підозрюють у зловживаннях та насильстві проти військових

Прокуратура розслідує зловживання командирів 211-ї бригади
Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони розпочала досудове розслідування стосовно командирів 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ. Розслідування стосується фактів перевищення службових повноважень, застосування фізичного насильства до підлеглих та вимагання коштів під час дії воєнного стану.
Про це повідомили у Генеральній прокуратурі України.
Командири 211-ї бригади вимагали кошти у військових й не тільки
За даними слідства, офіцери бригади могли перевищувати дисциплінарну владу, а також здійснювати незаконний тиск на підлеглих. Матеріали для розслідування зібрані під час службових перевірок Міністерства оборони, а також на основі повідомлень у медіа та соціальних мережах. Досудове розслідування проводить ДБР у Львові.
Крім того, командиру 211-ї бригади повідомлено про підозру за зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України). Встановлено, що восени 2023 року він залучив чотирьох військовослужбовців до будівництва свого приватного будинку на Хмельниччині.
Військових офіційно відрядили до Миколаївщини, де вони нібито виконували бойові завдання, однак фактично перебували на будівництві.
У результаті незаконних дій військовослужбовці отримали зарплату та бойові виплати на загальну суму майже мільйон гривень.
Правоохоронці вже провели санкціоновані обшуки у військовій частині, за місцем проживання командира та підлеглих, а також на об'єкті будівництва. Вилучено документацію та речові докази. Досудове розслідування продовжується під наглядом підрозділів Національної поліції України.
Нагадаємо, у розслідуванні "Української правди" розмістили інформацію, що у 211-й понтонно-мостовій бригаді були випадки вимагання коштів, побиття військових та погроз.
У Міністерстві оборони заявили, що не володіють такою інформацією, на інцидент відреагував й омбудсмен України Дмитро Лубінець. А згодом глава міністерства Рустем Умєров заявив, що ініціює перевірку.
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