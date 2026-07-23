Суд во Львове может наказать мужчину, который продавал автомобили, предназначенные для ВСУ

Автомобиль, который мог продавать этот мужчина. Фото: lviv.gp.gov.ua

Во Львовской области состоится суд над 36-летним мужчиной из Умани, который, по предварительным данным, продавал автомобили, ввозимые в качестве гуманитарной помощи ВСУ. За содеянное суд может его наказать.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Львовской областной прокуратуры.

Детали дела

Согласно материалам дела, обвиняемый наладил схему ввоза автомобилей в Украину под видом гуманитарной помощи. В частности, сначала он находил транспортные средства на иностранных сайтах, после чего организовывал их доставку. Непосредственно перевозкой автомобилей через границу занимались привлеченные водители. В документах на таможне указывалось, что машины предназначены для нужд ВСУ, что позволяло избежать уплаты обязательных таможенных платежей.

В дальнейшем, по данным следствия, ввезенные автомобили выставлялись на продажу через интернет-площадки. Стоимость каждого транспортного средства определялась в зависимости от его технического состояния и класса и составляла от 2 300 до 4 300 евро.

Правоохранители также установили, что с марта по октябрь прошлого года мужчина незаконно ввез 14 автомобилей, совокупная стоимость которых превысила 2,2 млн гривен. В основном речь шла о кроссоверах и внедорожниках среднего сегмента, однако среди ввезенных транспортных средств были и модели премиум-класса, в частности Audi A6, Audi Allroad, Volkswagen Touareg и Volvo V70.

Читайте также:

Что грозит в суде

По результатам расследования правоохранители квалифицировали действия мужчины по ч. 1 ст. 201-4 УК Украины, которая предусматривает ответственность за контрабанду подакцизных товаров. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 340 до 680 тысяч гривен или лишение свободы на срок от трех до шести лет. Дело уже передано в суд.

Как сообщали Новини.LIVE, в Ивано-Франковской области судили жительницу Нижнего Березова, которая передавала в Viber информацию о местах нахождения ТЦК. За содеянное суд запретил ей покидать Украину.

Также мы писали, что в Тернополе суд рассмотрел дело о ситуации, когда ТЦК мобилизовали мужчину с шизофренией. Судья признал такие действия противоправными.