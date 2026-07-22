Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Мужчина передавал в Telegram координаты ТЦК: приговор суда

Мужчина передавал в Telegram координаты ТЦК: приговор суда

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2026 03:32
Суд наказал мужчину, который разглашал информацию о местонахождении ТЦК в Прилуках
Проверка документов. Фото иллюстративное: Львовский ОТЦК и СП

В Прилуках Черниговской области судили мужчину, который распространял в Telegram информацию о местонахождении ТЦК, проводивших мобилизационные мероприятия. По данному делу суд уже вынес решение.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Чернигов".

Детали дела

Согласно материалам дела, мужчина с января 2026 года был администратором Telegram-канала, через который распространял информацию о передвижениях мобильных групп ТЦК. В частности, он указывал конкретную местность и публиковал ориентиры.

"Такие сообщения он распространял среди жителей Прилук и Прилукского района через соответствующий Telegram-канал, что привело к невыполнению мер по оповещению военнообязанных в полном объеме", — говорится в деле.

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину и заявил, что «искренне раскаивается в содеянном и просит суд не назначать ему сурового наказания». Он также заверил, что в дальнейшем не будет допускать подобных действий, и попросил учесть тот факт, что он перечислил 20 тысяч гривен на нужды Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Решение суда

Суд пришел к выводу, что мужчина виновен в препятствовании законной деятельности ВСУ, квалифицировав его действия по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины. По итогам рассмотрения дела ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы.

В то же время суд освободил осужденного от реального отбывания назначенного наказания и установил для него испытательный срок продолжительностью один год.

Вынесенный приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в Черниговском апелляционном суде. На это отведено 30 дней.

Как сообщали Новини.LIVE, в Ивано-Франковской области судили жительницу Нижнего Березова, которая передавала в Viber информацию о местах нахождения ТЦК. За содеянное суд запретил ей покидать Украину.

Также мы писали, что в Тернополе суд рассмотрел дело о ситуации, когда ТЦК мобилизовали мужчину с шизофренией. Судья признал такие действия противоправными.

суд ТЦК и СП судебные решения
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации