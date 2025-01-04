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Причастен к ракетному удару по Грозе — в РФ подорвали капитана

4 января 2025 16:57
Ольга Антоновская - редактор
В РФ подорвали капитана Константина Нагайко, причастного к удару по Грозе
Российский капитан Константин Нагайко. Фото: ГУР
Ольга Антоновская - редактор

В России произошел взрыв, в результате которого тяжело ранен военный преступник. Речь идет о капитане Константине Нагайко, который причастен к убийству гражданских в селе Гроза.

Об этом сообщило Главное управление разведки Украины в Telegram в субботу, 4 января.

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Что известно о состоянии Константина Нагайко

Как отметили в ГУР, 3 января в населенном пункте Шуя Ивановской области, что в Росии, произошел взрыв. В его эпицентре которого оказался командир батареи дивизиона 112 ракетной бригады 1 танковой армии западного военного округа ВС РФ капитан Константин Нагайко. В тот момент он находился на дежурстве в своей воинской части.

"У Нагайко множественные осколочные поражения фактически всех органов, в частности мозга — ему сделали трепанацию черепа", — сообщили в ГУР.

В России из-за взрыва тяжело ранен капитан Константин Нагайко
Сообщение ГУР о состоянии Константина Нагайко. Фото: скриншот

В настоящее время состояние капитана критическое. Как отметили в Главном управлении разведки, шансов у 29-летнего российского убийцы почти нет.

Военные преступления Константина Нагайко

Капитан Нагайко родился 6 ноября 1995 года в городе Свободный Амурской области РФ. Окончил Санкт-Петербургский университет аэрокосмического приборостроения и Михайловскую военную артиллерийскую академию.

Нагайко непосредственно участвовал в полномасштабной войне против Украины. Он причастен к ударам баллистическими ракетами "Искандер" по гражданским и военным объектам в Сумской и Харьковской областях.

"В частности, подразделение Нагайка совершило военное преступление в селе Гроза Куп'янского района — 5 октября 2023 года нанесло ракетный удар по кафе во время поминок. Тогда погибло 59 гражданских украинцев, среди них — восьмилетний мальчик", — информирует ГУР.

Напомним, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области взорвалась и сгорела машина. Вероятно, в ней был председатель оккупационного совета Василий Нечет.

В Москве убили российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Он погиб во дворе дома от детонации взрывного устройства.

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