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Причетний до ракетного удару по Грозі — в РФ підірвали капітана

4 січня 2025 16:57
Ольга Антоновська - редактор
В РФ підірвали капітана Костянтина Нагайка, причетного до удару по Грозі
Російський капітан Костянтин Нагайко. Фото: ГУР
Ольга Антоновська - редактор

У Росії стався вибух, внаслідок якого важко поранений воєнний злочинець. Йдеться про капітана Костянтина Нагайка, який причетний до вбивства цивільних у селі Гроза.

Про це повідомило Головне управління розвідки України в Telegram у суботу, 4 січня.

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Що відомо про стан Костянтина Нагайка

Як зазначили в ГУР, 3 січня у населеному пункті Шуя Івановської області, що в Росії, стався вибух. В його епіцентрі опинився командир батареї дивізіону 112 ракетної бригади 1 танкової армії західного воєнного округу ЗС РФ капітан Костянтин Нагайко. В той момент він перебував на чергуванні у своїй військовій частині.

"У Нагайка множинні уламкові ураження фактично усіх органів, зокрема мозку — йому зробили трепанацію черепа", — повідомили в ГУР.

У Росії через вибух важко поранено капітана Костянтина Нагайка
Повідомлення ГУР про стан Костянтина Нагайка. Фото: скриншот

Наразі стан капітана критичний. Як зазначили в Головному управлінні розвідки, шансів у 29-річного російського вбивці майже немає.

Воєнні злочини Костянтина Нагайка

Капітан Нагайко народився 6 листопада 1995 року у місті Свободний Амурскої області РФ. Закінчив Санкт-Петербурзький університет аерокосмічного приладобудування та Михайлівську військову артилерійську академію.

Нагайко безпосередньо брав участь у повномасштабній війні проти України. Він причетний до ударів балістичними ракетами "Іскандер" по цивільних та військових об'єктах у Сумській та Харківській областях.

"Зокрема, підрозділ Нагайка вчинив воєнний злочин у селі Гроза Куп'янського району — 5 жовтня 2023 року завдав ракетного удару по кафе під час поминок. Тоді загинуло 59 цивільних українців, серед них — восьмирічний хлопчик", — інформує ГУР.

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області вибухнула та згоріла автівка. Ймовірно, в ній був голова окупаційної ради Василь Нечет.

У Москві вбили російського генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова. Він загинув у подвір'ї будинку від детонації вибухового пристрою.

російські війська вибух росіяни війна ракетний удар військовослужбовці

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