Вибух у Бердянську — в місті підірвали авто голови окупаційної ради

Вибух автівки у Бердянську. Фото: t.me/brdVP

В тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області зранку 24 грудня вибухнула та згоріла автівка. Ймовірно, в ній був голова окупаційної ради Василь Нечет.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

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Андрющенко розповів, що вибух трапився на вулиці Європейська у дворі будинку. Внаслідок вибуху автівка згоріла вщент. Ймовірно, в ній перебував голова окупаційної ради Василь Нечет, його забрала швидка допомога.

Вибух автівки у Бердянську. Фото: t.me/brdVP

Як відомо, до окупації міста Василь Нечет завідував будинком культури "Нафтохімік". Після окупації перейшов на бік ворога, брав активну участь у становленні окупаційної влади. Вступив до лав "Єдиної Росії" та був призначений головою окупаційної ради.

Крім того, раніше Нацполіція висунула йому звинувачення у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Нагадаємо, 24 грудня у Туреччині стався вибух на заводі з виробництва вибухівки. Попередньо, відомо про понад десятьох загиблих, також є поранені.

Також ми писали, що 23 грудня, у Ростовській області на території стратегічного аеродрому пролунали вибухи. Він слугує базою для фронтової авіації.