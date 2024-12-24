Вибух у Бердянську — в місті підірвали авто голови окупаційної ради

В Бердянську, ймовірно, підірвали авто голови окупаційної ради
В тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області зранку 24 грудня вибухнула та згоріла автівка. Ймовірно, в ній був голова окупаційної ради Василь Нечет.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.
Підрив авто у Бердянську
Андрющенко розповів, що вибух трапився на вулиці Європейська у дворі будинку. Внаслідок вибуху автівка згоріла вщент. Ймовірно, в ній перебував голова окупаційної ради Василь Нечет, його забрала швидка допомога.
Як відомо, до окупації міста Василь Нечет завідував будинком культури "Нафтохімік". Після окупації перейшов на бік ворога, брав активну участь у становленні окупаційної влади. Вступив до лав "Єдиної Росії" та був призначений головою окупаційної ради.
Крім того, раніше Нацполіція висунула йому звинувачення у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).
Нагадаємо, 24 грудня у Туреччині стався вибух на заводі з виробництва вибухівки. Попередньо, відомо про понад десятьох загиблих, також є поранені.
Також ми писали, що 23 грудня, у Ростовській області на території стратегічного аеродрому пролунали вибухи. Він слугує базою для фронтової авіації.
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