Вибух на заводі у Туреччині 24 грудня — є жертви та поранені

Вибух на заводі з виробництва вибухівки у Туреччині. Фото: скриншот з відео

У Туреччині в селі Каваклі 24 грудня стався вибух на заводі з виробництва вибухівки. Станом на цю мить відомо про понад десятьох загиблих, також є поранені.

Про це повідомляє турецьке видання CNN turk.

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Вибух на заводі в Туреччині 24 грудня

Губернатор провінції Баликесір Ісмаїла Устаоглу розповів, що внаслідок вибуху на заводі є загиблі та пораненні. У регіон направили багато пожежних бригад.

🔴 #CANLI | Balıkesir'de patlayıcı üretim fabrikasında patlama: 12 ölü, 3 yaralı https://t.co/OCiewgYjvt — CNN TÜRK (@cnnturk) December 24, 2024

Станом на зараз відомо про 12 загиблих та ще трьох поранених. Продовжується рятувальна операція, щоб визначити, скільки людей ще може перебувати на заводі. Як відомо, після потужного вибуху будівля майже повністю обвалилась.

Відповідаючи на запитання про причину вибуху, Устаоглу виключив можливість саботажу і запевнив, що ризику повторного вибуху немає. Водночас ЗМІ повідомили, що вибух стався у цеху з виробництва капсул компанії Zsr Explosives.

Нагадаємо, 23 грудня, у Ростовській області на території стратегічного аеродрому пролунали вибухи. Він слугує базою для фронтової авіації.

Також ми писали, що 12 грудня під Москвою вибухнув військовий літак Ан-72. Орієнтовна вартість виведеного з ладу російського літака складає близько 4,5 мільйона доларів.