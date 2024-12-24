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У Туреччині вибухнув завод з виробництва вибухівки — є жертви

24 грудня 2024 09:50
Карина Приходько - Редактор
Вибух на заводі у Туреччині 24 грудня — є жертви та поранені
Вибух на заводі з виробництва вибухівки у Туреччині. Фото: скриншот з відео
Карина Приходько - Редактор

У Туреччині в селі Каваклі 24 грудня стався вибух на заводі з виробництва вибухівки. Станом на цю мить відомо про понад десятьох загиблих, також є поранені. 

Про це повідомляє турецьке видання CNN turk.

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Губернатор провінції Баликесір Ісмаїла Устаоглу розповів, що внаслідок вибуху на заводі є загиблі та пораненні. У регіон направили багато пожежних бригад. 

Станом на зараз відомо про 12 загиблих та ще трьох поранених. Продовжується рятувальна операція, щоб визначити, скільки людей ще може перебувати на заводі. Як відомо, після потужного вибуху будівля майже повністю обвалилась. 

Відповідаючи на запитання про причину вибуху, Устаоглу виключив можливість саботажу і запевнив, що ризику повторного вибуху немає. Водночас ЗМІ повідомили, що вибух стався у цеху з виробництва капсул компанії Zsr Explosives.

Нагадаємо, 23 грудня, у Ростовській області на території стратегічного аеродрому пролунали вибухи. Він слугує базою для фронтової авіації.

Також ми писали, що 12 грудня під Москвою вибухнув військовий літак Ан-72. Орієнтовна вартість виведеного з ладу російського літака складає близько 4,5 мільйона доларів.

Туреччина пожежа вибух жертви поранення

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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